Sześciu Polaków bierze udział w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Titisee-Neustadt. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg konkursu z Interią.

Zaledwie 51 zawodników wzięło udział we wczorajszych kwalifikacjach do konkursu w Titisee-Neustadt. Polacy przebrnęli je w komplecie i na belce startowej zobaczymy dziś: Aleksandra Zniszczoła (który ostatni raz w Pucharze Świata wystąpił podczas inauguracyjnego konkursu w Wiśle), Stefana Hulę, Macieja Kota, Piotra Żyłę, Kamila Stocha oraz Dawida Kubackiego.

Dzisiejsze zawody, razem z piątkowymi kwalifikacjami oraz niedzielnym konkursem wchodzą w skład turnieju Titisee-Neustadt 5. Na zwycięzcę cyklu czeka nagroda pieniężna w wysokości 100 tysięcy złotych.

W poprzedzającej zawody serii próbnej aż trzech Polaków znalazło się w czołowej dziesiątce. Kubacki był drugi, Stoch czwarty, a Żyła 10. Pozostali "Biało-Czerwoni" poradzili sobie znacznie gorzej: Zniszczoł zajął 26., Hula 28., a Kot 39. lokatę.

Przebieg konkursu:

Jury zdecydowało, że skoczkowie rozpoczną rywalizację z dziewiątej platformy startowej. Jako pierwszy zasiadł na niej Fin Jarkko Maatta, skacząc 122,5 m. Tuż po nim nad zeskokiem pojawił się Aleksander Zniszczoł, który wylądował na 126. m, wykorzystując delikatny wiatr pod narty. Większość zawodników z początku stawki musiała za to walczyć z podmuchami w plecy.

Polak długo utrzymywał się na prowadzeniu. Z fotelu lidera strącił go dopiero oznaczony numerem "14" Mackenzie Boyd-Clowes. Kanadyjczyk także wykorzystał wiatr pod narty, skacząc aż 130,5 m.

Na delikatnie sprzyjającą aurę mógł liczyć również kolejny z Polaków - Stefan Hula. Urodzony w Szczyrku zawodnik osiągnął 123,5 m. Zdecydowanie gorzej spisał się Maciej Kot, który źle wyszedł z progu i musiał korygować swoją pozycję w locie, co odbiło się na odległości - wyniosła ona 118 m, co nie dawało Polakowi szans na awans do drugiej serii.

Warto odnotować kapitalną próbę Jewgienija Klimowa. Po lądowaniu Rosjanin odbierał zasłużone gratulacje - skoczył 139,5 m.