W rosyjskim Niżnym Tagile trwa konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich z udziałem siedmiu Polaków. Śledź z Interią przebieg rywalizacji.

Kwalifikacje przebrnęła cała siódemka "Biało-Czerwonych". Najlepiej z podopiecznych Michala Doleżala spisał się Jakub Wolny, który zajął 18. miejsce. Tuż za nim uplasował się Klemens Murańka.



Słabiej wypadli najbardziej doświadczeni. Lider Orłów Kamil Stoch był dopiero 29. Stefan Hula zajął 38. miejsce, Piotr Żyła 39., Dawid Kubacki 40., a Maciej Kot 42.



Kwalifikacje wygrał Norweg Johann Andre Forfang, który poszybował na 138 metrów. Jego rodak Thomas Markeng zakończył zmagania na trzeciej pozycji. Norwegów przedzielił Austriak Stefan Kraft.

I seria

Sędziowie zdecydowali, że zawodnicy rozpoczną konkurs z piątej belki. Na razie odległości nie powalają. Reprezentant gospodarzy Dmitrij Wassiljew wykorzystał sprzyjający wiatr i osiągnął 123,5 m, co daje mu pozycję lidera. Słabo spisał się weteran skoków Japończyk Noriaki Kasai, który uzyskał tylko 107 m. Wiatr jest coraz mocniejszy i wygląda na to, że możemy być świadkami loteryjnego konkursu. Przekonał się o tym Jewgienij Klimow. Rosjaninem rzucało w powietrzu i bronił się przed upadkiem, co oczywiście odbiło się na odległości - zaledwie 94 m.

Jako pierwszy z Polaków na belce usiadł Murańka. 25-letni zawodnik skoczył 112,5 m (91,5 pkt). To oznacza, że o pierwsze punkty w tym sezonie będzie trudno. Wolny, który dobrze spisał się w kwalifikacjach, powtórzył to w konkursie. Nasz zawodnik poleciał na 124,5 m i z notą 114,9 pkt objął prowadzenie.

Z powodu silnego wiatru Hula musiał na chwilę zejść z belki. Przymusowa przerwa nie wpłynęła źle na doświadczonego Polaka. Hula oddał dobry skok na 120 m (101,6 pkt) i w tej chwili daje mu to trzecią lokatę.



Taki sam wynik, co Wolny uzyskał Austriak Michael Hayboeck, ale sędziowie odjęli mu więcej punktów i dlatego jest tuż za Polakiem. Siedem metrór dalej niż Wolny poszybował Constantin Schmid. Niemiec miał jednak mocny wiatr i od noty odjęto mu aż 23,5 pkt. Polak zatem nadal na czele, a Schmid jest trzeci.

Mamy zmianę na prowadzeniu. Wolnego wyprzedził Niemiec Pius Paschke, który skoczył 125 m. Naszego zawodnika wyprzedził o 0,2 pkt. Dobrą wiadomością dla Wolnego jest to, że na pewno zobaczymy go w finale. Do finałowej "30" awansował też Maciej Kot, który uzyskał 125,5 m (114 pkt).

Fantastyczną próbę miał Killian Peier. Szwajcar poszybował aż na 138 metrów! Lądowanie w jego wykonaniu nie było najlepsze, przez co stracił sporo punktów, ale z notą 127,4 pkt został nowym liderem. Po tym skoku sędziowie obniżyli rozbieg o jedną platformę.



Niestety w ślady Wolnego i Kota nie poszedł Żyła. Popularny "Wiewiór" trafił na złe warunki. Niespokojny lot i krótka odległość - tylko 112 m (94,9 pkt). To może być za mało na awans do finału.