PŚ w skokach. Trwa konkurs indywidualny w Lahti

Po sobotnim konkursie drużynowym przyszedł czas na zawody indywidualne. Wystąpi w nim siedmiu polskich skoczków. Śledź przebieg konkursu z Interią!

Z powodu złych warunków odwołano kwalifikacje do niedzielnego konkursu. Dlatego wystąpi w nim komplet 59 zawodników.



W tym gronie znajdzie się siedmiu Polaków. Będą to: Paweł Wąsek, Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki.



Przebieg konkursu:

I seria:



Konkurs rozpoczyna się z siódmej belki. Pierwszy zasiadł na niej Denis Korniłow. Rosjanin skoczył 99,5 m. Szybko wyprzedził go Jarkko Maatta, który uzyskał 106 m.



Pierwszym z "Biało-Czerwonych", który pojawił się na belce był Paweł Wąsek. Spisał się kiepsko. Skoczył tylko 97,5 m.



Po nim swoją próbę oddał Severin Freund. Niemiec potwierdził, że powoli wraca do formy. Wyrównał najdłuższą odległość, ale znalazł się za plecami Maatty.



Chwilę później jeszcze lepiej skoczył Roman Siergiejewicz Trofimow. Rosjanin niespodziewanie wylądował na 110,5 m i wskoczył na pierwsze miejsce.



Następnie przyszła kolei Klemensa Murańki. Niestety on również zaprezentował się fatalnie. 92 m nie pozwala nawet marzyć o wejściu do drugiej serii.



Pozytywnie zaskoczył za to Siergiej Tkaczenko. Kazach skoczył 107 m i znalazł się za plecami Trofimowa.



Jako 17. skakał Aleksander Zniszczoł. On przynajmniej przekroczył 100 m, ale tylko o metr. Po swoim skoku zajmował dziewiąte miejsce.



