Na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle trwa pierwszy indywidualny konkurs nowego sezonu Pucharu Świata, w którym bierze udział ośmiu reprezentantów Polski. Śledź z Interią przebieg rywalizacji.

Inauguracja PŚ miała miejsce w sobotę, kiedy to odbyła się "drużynówka". Po pierwszej serii Polacy byli liderami, ale ostatecznie zajęli trzecie miejsce. Triumfowali Austriacy przed Norwegami.



Biorąc pod uwagę indywidualne występy najlepszą łączną notę otrzymał Dawid Kubacki i to on jest jednym z faworytów konkursu.



Oprócz niego w niedzielę zobaczymy jeszcze siedmiu "Biało-Czerwonych". Kwalifikacje przebrnęli: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Stefan Hula, Maciej Kot, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł.



Piątkowe kwalifikacje wygrał Niemiec Karl Geiger. Drugie miejsce zajął Szwajcar Killian Peier, a trzecie Austriak Daniel Huber. Najlepszy z Orłów Kubacki uplasował się na siódmej lokacie.

I seria

Niestety, w Wiśle "kręci" wiatr, który dał się zawodnikom we znaki w serii próbnej. Nie poradził sobie choćby Stoch. Nasz mistrz uzyskał tylko 104,5 m. W serii próbnej wiatr rozdawał karty, oby tak nie było w konkursie.

Zaczynamy z piątej platformy startowej. Konkurs otworzył Zniszczoł. Nie była to udana próba Polaka. Skoczył zaledwie 103 m (66 pkt) i z takim wynikiem ciężko mu będzie awansować do finału. Słabiutki skok miał też Denis Korniłow. Rosjanin miał wiatr pod narty, ale wylądował na 96. metrze.

I zaczynają się kłopoty. Szwajcar Andreas Schuler ściągnięty z belki z powodu zbyt mocnego wiatru. Cały czas czerwone światło. W takich warunkach nie ma mowy o skakaniu.

Wiatr się nieco uspokoił i Schuler w końcu ruszył. Szwajcar uzyskał 107,5 m. Szczęście dopisało Norwegowi Thomasowi Markengowi, który trafił na dobre warunki to wykorzystał. Skoczył 124 m i z notą 107,6 pkt objął prowadzenie w konkursie.

Trener Orłów Michal Doleżal dal sygnał Pawłowi Wąskowi. 20-letni zawodnik walczył o odległość, ale uzyskał 106,5 m (73,3 pkt).

Niezłe próby w wykonaniu Niemca Piusa Paschke (118 m) i Słoweńca Tilena Bartola (118,5 m).

Jako trzeci z "Biało-Czerwonych" zaprezentował się Maciej Kot, który oddał przyzwoity skok na odległość 116,5 m (97 pkt) i to powinno wystarczyć, żeby awansować do finału.

Sprzyjające warunki wykorzystali Norweg Marius Lindvik i Austriak Jan Hoerl. Obaj poszybowali na 126 m, ale wyższą notę ma Hoerl (114,4 pkt) i to on jest nowym liderem oraz zapewnił sobie występ w finale. Młody Austriak krótko cieszył się z prowadzenia. Świetny skok na 136 m oddał Norweg Robin Pedersen, ale wyprzedził Hoerla o zaledwie 0,3 pkt.

Hula nie poszedł w ślady Pedersena. Wręcz przeciwnie. Doświadczony Polak wylądował aż 30 metrów bliżej.

Norwegowie dominują w konkursie. Przed chwilą błysnął Pedersen, a teraz Daniel Andre Tande i to on po skoku na 127 m (116,2 pkt) jest nowym liderem.



O to do końca będzie drżał Jakub Wolny, który miał 110,5 m. Nasz zawodnik tylko machnął ręką i widać wyraźnie, że jest mocno zawiedziony.