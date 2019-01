Kto obok Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Piotra Żyły złapie się do drużyny na sobotni konkurs drużynowy i ilu "Biało-Czerwonych" zakwalifikuje się do niedzielnego konkursu indywidualnego – to najważniejsze pytania piątku. Zapraszamy na relację na żywo z sesji treningowej, która rozpoczęła się o godz. 16! Pierwszy trening wygrał Dawid Kubacki!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szykuje się najlepszy konkurs w sezonie? Wideo INTERIA.TV

Po wycofaniu się chorego Tomasza Pilcha w kwalifikacjach zobaczymy 11 Polaków, w tym m.in. Aleksandra Zniszczoła, Andrzeja Stękałę, którzy nie startowali w mistrzostwach Polski z uwagi na udział w Pucharze Kontynentalnym. W kwalifikacjach weźmie udział 66 skoczków.

Reklama

Zakopane jest całe śniegiem zasypane. Wygląda na oblężone miasto. Wysokie barykady z białego puchu są na każdym chodniku, na każdym wjeździe, gdzieniegdzie przekraczają wysokość dwóch metrów.

- Schudłem trzy kilogramy przez to ciągłe odśnieżanie. Usypałem już trzymetrowe bandy śniegu - podkreśla zakopiański dziennikarz TVP Jerzy Zakrzewski.

Faktycznie, trzeba uważać i na chodnikach i na drogach, które przez wyrosłe po bokach bandy poważnie się zwęziły i ciężko się minąć samochodom osobowym, a co dopiero większym pojazdom.

Czwartek był pierwszym dniem od dłuższego czasu bez opadów i lekkiej odwilży, ale w piątkowe popołudnie zaczęły się kolejne opady.

Każdy z konkursów obejrzy po 25 tys. widzów na obiekcie i dodatkowych kilka tysięcy zza ogrodzenia.

O 18 w Zakopanem rozpoczną się kwalifikacje do niedzielnego (16) konkursu indywidualnego. W sobotę o 16.15 rozpocznie się konkurs drużynowy.

I seria treningowa

Zgodnie z prawem gospodarza "Biało-Czerwoni" wystawiają do kwalifikacji większą kwotę zawodników. Na początek mieliśmy więc pięciu Polaków z rzędu. Trzech z nich oddało całkiem dobre skoki. Andrzej Stękała wylądował na 129,5 m. Tylko o pół metra krócej skoczył Przemysław Kantyka. Aleksander Zniszczoł doleciał do 125,5 m.



Paweł Wąsek skoczył 118 m, a Klemens Murańka 116,5 m.

Stękała i Zniszczoł długo utrzymywali się na czele, aż na pierwsze miejsce wskoczył Austriak Markus Schiffner, który wylądował na 129 m.

Z 12. belki startowej Maciej Kot pofrunął na 124 m i wskoczył do czołówki. Warto dodać, że pierwsi zawodnicy startowali z 18. i 16. belki. Stefan Hula wylądował o metr bliżej od kolegi z reprezentacji.

Jako pierwszy granicę 130 m przekroczył Niemiec Constantin Schmid, który wylądował na 130,5 m i objął prowadzenie.

Jakub Wolny, który walczy z Kotem i Hulą o miejsce w drużynie, skoczył 118 m i przegrał z kolegami.

Niemiec Richard Freitag objął prowadzenie skokiem na 124 m, bo jako jeden z czterech dotąd skaczących zawodników nie stracił punktów za wiatr.

O pół metra dalej, w podobnych warunkach, skoczył Norweg Robert Johansson i wyprzedził Freitaga.

Dawid Kubacki popisał się pięknym skokiem na 128 m i objął zdecydowane prowadzenie, ostatecznie wygrywając pierwszy trening. Za nim znaleźli się Johansson i Freitag.



Piotr Żyła nie skoczył tak dobrze jak poprzednik i wylądował na 119,5 m (20. miejsce). Tylko o metr lepszy był Kamil Stoch (21. miejsce). 22. lokatę zajął Kot.



Lider PŚ Japończyk Ryoyu Kobayashi skoczył 124 m i zakończył trening na siódmej pozycji.

W pierwszej serii treningowej tylko Wąsek i Murańka spośród Polaków nie znaleźli się w pierwszej "50".



Zdjęcie Kamil Stoch / AFP

Program PŚ w Zakopanem:

Piątek, 18.01.2019

16:00 - oficjalny trening

18:00 - kwalifikacje

Sobota, 19.01.2019

15:00 - seria próbna

16:15 - konkurs drużynowy

Niedziela, 20.01.2019

15:00 - seria próbna

16:00 - konkurs indywidualny

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi Japonia 1092 pkt 2. Kamil Stoch

Polska 624 3. Piotr Żyła

Polska 591 4. Dawid Kubacki Polska 532 5. Stefan Kraft Austria 481 6. Stephan Leyhe Niemcy 469 7. Karl Geiger Niemcy 418 8. Johann Andre Forfang Norwegia 406 9. Robert Johansson Norwegia 373 10. Markus Eisenbichler Niemcy 369 ... 30. Jakub Wolny Polska 88 38. Stefan Hula Polska 29 49. Maciej Kot Polska 13

Puchar Narodów w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Polska 2277 pkt 2. Niemcy 2139 3. Japonia 1705 4. Norwegia 1279 5. Austria 1220 6. Słowenia 799 7. Szwajcaria 514 8. Rosja 450 9. Czechy 416 10. Finlandia 178 11. Bułgaria 117 12. USA 18 13. Estonia 12 14. Kanada 9 15. Włochy 7

Z Zakopanego Waldemar Stelmach, MiBi