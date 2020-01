Sześciu Polaków wystąpi w sobotę (16.00) w pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Titisee-Neustadt. W piątkowych kwalifikacjach, które wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, w ekipie "Biało-Czerwonych" najlepiej wypadł Dawid Kubacki zajmując ósme miejsce.

Obok zwycięzcy Turnieju Czterech Skoczni, który w kwalifikacjach osiągnął 133,5 m, awans do konkursu wywalczyli 20. Piotr Żyła - 128 m, 29. Aleksander Zniszczoł - 125,5 m, 35. Kamil Stoch - 123 m, 37. Stefan Hula - 123,5 m oraz 48. Maciej Kot - 115 m.

Lider Pucharu Świata Niemiec Karl Geiger osiągnął 131,5 m i został sklasyfikowany na dziewiątym miejscu.

Zwycięzca kwalifikacji Kobayashi w piątek pokazał doskonałą formę, był także najlepszy na obu oficjalnych treningach. Polacy lepiej skakali także na obu treningach niż w kwalifikacjach, Kubacki był trzeci i drugi, Stoch odpowiednio czwarty i siódmy.

W kwalifikacjach Stochowi nie poszło już tak dobrze i zajął 35. miejsce. To powód do zmartwień? - Jak chcecie, to się martwcie - odpowiedział stanowczo, ale z uśmiechem nasz skoczek na antenie TVP Sport.



Piątkowa rywalizacja na Hochfirstschanze miała szczególne znacznie, bowiem dotyczyła zarówno sobotniego, jak i niedzielnego konkursu. Wszystko za sprawą miniturnieju Titisee-Neustadt Five. Organizatorzy, chcąc uatrakcyjnić zawody, podobnie jak w Willingen, wprowadzili dodatkową klasyfikację, której zwycięzca otrzyma 25 tys. euro. Do miniturnieju zostanie zaliczonych pięć ocenianych skoków, czyli jeden z kwalifikacji oraz cztery z sobotnio-niedzielnych konkursów PŚ.

W klasyfikacji generalnej PŚ Geiger ma 120 punktów przewagi nad Austriakiem Stefanem Kraftem. Trzeci jest Kobayashi tracąc do lidera 164 pkt, a czwarty Kubacki - strata 255 pkt. Na szóstej pozycji aktualnie plasuje się Stoch, który zgromadził o 384 pkt mniej od lidera.

W sobotę pierwsza seria zaplanowana jest na godz. 16, o 15 ma się rozpocząć seria próbna.

W poprzednim sezonie zawody w Titisee-Neustadt odwołano z powodu braku śniegu. W tym roku śnieg wyprodukowany przez armatki został na obiekt nawieziony, ale prognoza na weekend nie jest najlepsza. Temperatura powietrza ma wynosić około 1-2 st. C., ma padać deszcz, a plany organizatorów może także pokrzyżować wiatr.

Program konkursów PŚ w Titisee-Neustadt:

sobota, 18 stycznia

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursowa

niedziela, 19 stycznia

14.15 - seria próbna

15.15 - pierwsza seria konkursowa