Polscy skoczkowie rozpoczęli sezon Pucharu Świata od trzeciego miejsca w konkursie drużynowym w Wiśle, mimo że byli liderami po pierwszej serii. - Aż chciało mi się płakać - mówił Kamil Stoch, opisując swój drugi skok.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Stoch po konkursie drużynowym w Wiśle. Wideo INTERIA.TV

Zawody na skoczni im. Adama Małysza wygrali Austriacy przed Norwegami.

Reklama

- Jestem trochę zawiedziony, bo chciałoby się więcej. Zwłaszcza przed własną publicznością na naszej skoczni. Można chcieć więcej i trzeba chcieć więcej - podkreślił "na gorąco" po konkursie Stoch.

- Pierwsza seria była OK, generalnie cały konkurs był w porządku. Każdy z nas zrobił to, co umie najlepiej. Może zabrakło trochę szczęścia, ale też na tym polega ten sport. Szczęście jest tu wpisane i trzeba to zaakceptować - mówił dwukrotny zwycięzca klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Indywidualnie Stoch zająłby w konkursie 13. miejsce. W pierwszej serii skoczył 125,5 m, ale w drugiej wylądował na 118 m, czym sam był zaskoczony. - Wydawało mi się, że ten skok był naprawdę super, bardzo solidny, a gdy przeleciałem bulę, to aż mi się chciało płakać, bo widziałem, gdzie wyląduję. Kompletnie zero noszenia, tylko ściąganie do ziemi - opowiadał nasz czołowy skoczek.

Zdjęcie Kamil Stoch / Grzegorz Momot / PAP

Mimo gorszego wyniku w drugiej próbie Stoch nie uważa, że jest w słabej formie. - Zrobiłem dziś naprawdę solidną robotę i takie podejście chcę kontynuować w ten weekend i przez pierwsze zawody. Zresztą powinienem tak robić przez cały sezon - śmiał się. - Nic więcej nie zrobię niż potrafię - dodał.

- W piątek brakowało dobrej energii i trochę "timingu", dzisiaj było więcej energii i lepszy "timing" - mówił nasz skoczek.

W sobotę czuł się "świeższy" niż dzień wcześniej? - Trochę tak, był dłuższy prysznic - żartował.

Stoch przyznał, że nie ma już sensu mówić o nowych butach. - Najważniejsze, że mamy sprzęt na najwyższym poziomie, jest nam dostarczany na czas i to było kluczowe. Buty same za nas nie skoczą. Aczkolwiek dobrze jest mieć coś, czego inni nie mają - podkreślił.

W niedzielę o 11.30 w Wiśle rozpocznie się pierwszy w sezonie konkurs indywidualny z udziałem ośmiu Polaków, w tym Stocha.

Z Wisły Aleksandra Bazułka i Waldemar Stelmach