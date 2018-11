Pięciu Polaków zobaczymy w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Kuusamo. Najlepiej z "Biało-Czerwonych" spisał się Kamil Stoch, który był szósty. Kompletnie zawiódł Maciej Kot. Kwalifikacje wygrał Austriak Stefan Kraft.

Podczas sobotnich zawodów skoczkom i organizatorom mocno we znaki dawał się wiatr. Z tego powodu konkurs składał się z jednej serii, a kwalifikacje w ogóle się nie odbyły. W tych loteryjnych warunkach najwięcej powodów do zadowolenia miał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Kolejne dwa miejsca na podium zajęli Polacy - Kamil Stoch i Piotr Żyła. Dzięki wygranej Japończyk objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu, a drugi Stoch traci do niego 30 punktów. Żyła ex aequo z Rosjaninem Jewgienijem Klimowem zajmuje trzecie miejsce - 60 pkt straty.



Niedzielne kwalifikacje rozpoczęły się zgodnie z planem z udziałem 65 skoczków, w tym sześciu "Biało-Czerwonych". W kadrze trenera Stefana Horngachera znaleźli się: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Stefan Hula.



Bardzo słabo zaprezentował się Maciej Kot, który skoczył tylko 105 m. Z takim wynikiem nie było szans, żeby nasz zawodnik awansował do konkursu. Dużo lepiej spisał się Stefan Hula. Jeden z najbardziej doświadczonych "Biało-Czerwonych" uzyskał 131,5 m, co od razu dało mu kwalifikację.



W ślady Huli poszedł Jakub Wolny, choć odległość osiągnął przeciętną. 23-letni zawodnik skoczył 119,5 m. Awansował do konkursu, ale powodów do zadowolenia na pewno nie ma.

Kwalifikację bez większych problemów wywalczył Dawid Kubacki, który uzyskał 124,5 m. Podobnie jak w przypadku Wolnego, z tego wyniku nie może być w pełni usatysfakcjonowany. Z pewnością Kubackiego stać na dużo więcej i oby udowodnił to w konkursie.

Dobrą dyspozycję z soboty potwierdził Piotr Żyła. Popularny "Wiewiór" skoczył 133,5, ale miał problemy przy lądowaniu za co sędziowie odjęli mu sporo punktów. Oczywiście Żyłę zobaczymy w zawodach.



Jako ostatni z "Biało-Czerwonych" wystąpił Kamil Stoch. Lider polskiej kadry wylądował metr bliżej od Żyły, ale dostał wyższe noty i zajął szóste miejsce.



Kwalifikacje wygrał Austriak Stena Kraft z wynikiem 135,5 m. Drugie miejsce zajął Słoweniec Domen Prevc (138 m), a trzeci był Norweg Robert Johansson (135 m).

Miejsca pozostałych Polaków: Hula 9., Żyła 14., Kubacki 23., Wolny 46., Kot 60.

