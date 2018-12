Obiekt im. Adama Małysza w Wiśle-Malince jest gotowy do przyjęcia kadry skoczków narciarskich, zakopiańska Wielka Krokiew będzie natomiast do ich dyspozycji w sobotę. W piątek Polski Związek Narciarski ma poinformować o najbliższych planach podopiecznych Stefana Horngachera.

"Biało-Czerwoni" mają trenować na polskim obiekcie ze względu na odwołanie najbliższych zawodów Pucharu Świata w Titisee-Neustadt.

- Tak, skocznia jest przygotowana. Teraz odbywa się właśnie trening, a za kilka godzin ma się odbyć kolejna sesja - powiedział dyrektor skoczni w Wiśle-Malince Andrzej Wąsowicz w czwartek we wczesnych godzinach popołudniowych.

W treningu nie uczestniczyli najlepsi polscy zawodnicy, lecz uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego, członkowie regionalnej kadry oraz reprezentanci Ukrainy.

- Rozmawialiśmy z Grzegorzem Sobczykiem (asystent Horngachera - red.). Oni obserwują nas poprzez kamery internetowe. Skocznia jest przygotowana i jeśli podejmą taką decyzje, to mogą przyjeżdżać do nas - dodał Wąsowicz, który nie wykluczył, że do Wisły dotrą również czescy skoczkowie.

Na obiekcie, którego jest dyrektorem, odbyły się już w tym sezonie inauguracyjne zawody Pucharu Świata: 17 listopada konkurs drużynowy wygrali Polacy, dzień później w rywalizacji indywidualnej zwyciężył Rosjanin Jewgienij Klimow. Najlepszy z gospodarzy Kamil Stoch zajął czwarte miejsce.



Natomiast Sebastian Danikiewicz, dyrektor zakopiańskiego OPO COS powiedział, że Wielka Krokiew będzie w pełni przygotowana dopiero na sobotę.

- Wstępnie umawialiśmy się z Polskim i Tatrzańskim Związkiem Narciarskim na to, że oddamy im obiekt na kilka dni przed świątecznym konkursem mistrzostw Polski, jednak w związku z odwołaniem niemieckiej edycji PŚ i mroźną aurą przyspieszyliśmy nasze działania. Jeżeli więc sztab szkoleniowy kadry A podejmie taką decyzję, to skocznia będzie w ten weekend do ich dyspozycji - podkreślił Danikiewicz.

Dodał, że dzięki ubiegłorocznej modernizacji zbiornika na wodę i systemu naśnieżania prace postępują zdecydowanie szybciej, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie w razie chwilowego załamania pogody.

- Jeżeli więc nie zdarzy się jakiś kataklizm typu kilkudniowa kilkunastostopniowa plusowa temperatura czy gwałtowny deszcz, to utrzymanie skoczni na bieżąco w idealnym stanie nie będzie stanowiło najmniejszego problemu, czyli będzie ona gotowa tak do przeprowadzania treningów, jak i zawodów MP oraz oczywiście styczniowych konkursów Pucharu Świata - zapewnił Danikiewicz.

We wtorek ogłoszono, że z powodu wysokich temperatur, obfitych opadów deszczu i spodziewanego gwałtownego wiatru Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) odwołała zaplanowane na sobotę i niedzielę zawody PŚ w niemieckim Titisee-Neustadt. Do tej pory w bieżącym sezonie skoczkowie rywalizowali podczas trzech weekendów. Zaczęli 17-18 listopada w Wiśle, później były fińskie Kuusamo i rosyjski Niżny Tagił. Przed świętami Bożego Narodzenia w planach są jeszcze zawody w szwajcarskim Engelbergu 15 i 16 grudnia.

Joanna Chmiel, Rafał Czerkawski

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi Japonia 420 pkt 2. Piotr Żyła

Polska 285 3. Kamil Stoch

Polska 276 4. Johann Andre Forfang Norwegia 255 5. Stephan Leyhe Niemcy 191 6. Karl Geiger Niemcy 177 7. Andreas Wellinger Niemcy 173 8. Jewgienij Klimow Rosja 161 9. Robert Johansson Norwegia 152 10. Timi Zajc Słowenia 144 ... 14. Dawid Kubacki Polska 89 21. Jakub Wolny Polska 52 31. Stefan Hula Polska 21 48. Maciej Kot Polska 2