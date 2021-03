Japonka Sara Takanashi, choć w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich sezonu 2020/21 musiała uznać wyższość Słowenki Niki Kriznar, to przeszła do historii tej dyscypliny - wyprzedziła bowiem słynnego Fina Janne Ahonena w liczbie miejsc na podium. Ma ich obecnie 109.

Osiągnięcie Ahonena (108) poprawiła w ostatnich zawodach sezonu w rosyjskim w Czajkowskim, zajmując drugie miejsce.

Takanashi ma zaledwie 24 lata, a w rywalizacji PŚ startuje już od 2011 r., gdy miała 15 lat. Do tej pory wystartowała w 158 konkursach, co oznacza, że w czołowej trójce ukończyła 70 procent zawodów.



"Zawody kobiet i mężczyzn różnią się, ale z pewnością ten rekord daje mi motywację i pewność" - powiedziała filigranowa zawodniczka, mająca 151 cm wzrostu.



W zakończonym właśnie sezonie stanęła na podium w dziewięciu z 12 indywidualnych konkursów. Rekordowy był w wykonaniu Japonki sezon 2013/14, gdy zameldowała się na podium we wszystkich 18 zawodach PŚ.



Takanashi to czterokrotna zdobywczyni Kryształowej Kuli. W tym sezonie była druga, przegrywając w samej końcówce sezonu z 21-letnią Kriznar. Słowenka zgromadziła 871 punktów, a Japonka, brązowa medalistka olimpijska z Pjongczangu, uzbierała dziewięć mniej.



Adam Małysz 92-krotnie stanął na podium indywidualnych zawodów PŚ, a Kamil Stoch - 79 razy.