Ryoyu Kobayashi wygrał sobotni konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, który odbył się w Val di Fiemme. W drugim skoku Japończyk, lider klasyfikacji generalnej PŚ, wynikiem 136 m wyrównał rekord skoczni należący do Adama Małysza. Na podium znalazło się dwóch Polaków - drugi był Dawid Kubacki, a trzeci Kamil Stoch. W "10" mieliśmy jeszcze trzeciego Polaka - Piotr Żyła był siódmy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Japończycy czekali na to 20 lat! Kobayashi zdeklasował rywali. Wideo INTERIA.TV Skoki Narciarskie PŚ w skokach. Adam Małysz skomentował występ Polaków i Ryoyu Kobayashiego

Polacy w komplecie dostali się do pierwszego z dwóch konkursów w miejscu niezwykle szczęśliwym dla "Orłów". To właśnie w kompleksie skoczni Trampolino Dal Ben przed laty Adam Małysz sięgał po dwa tytuły mistrza świata, zaś dekadę później Stoch zgarnął złoto na dużej skoczni, a z drużyną wywalczył historyczny, bo pierwszy, medal w kolorze brązowym.

Przebieg pierwszej serii

Reklama

Sobotni konkurs przebiegał w niezbyt dobrych warunkach do walki o dalekie odległości. Wiatr cały czas wiał z tyłu skoczni, dlatego każdemu zawodnikowi była dodawana bonifikata.

Pierwsza seria rozpoczęła się z 10. belki.

Maciej Kot skoczył 112,5 m przy niesprzyjającym wietrze o ponad metr na sekundę, za co otrzymał notę 111,7 pkt i dawało mu to w tym momencie trzecie miejsce. Ostatecznie uplasował się na 34. pozycji i nie zobaczymy go w finałowej serii.



W jeszcze gorszych warunkach dobry rezultat osiągnął natomiast Anże Semenicz. Słoweniec skoczył 120,5 m i wyszedł na prowadzenie z notą 130,1 pkt.

Skoki Narciarskie PŚ w skokach. Dawid Kubacki najlepszy w serii próbnej w Val di Fiemme



Cztery metry dalej od Kota, ale przy trochę lepszym wietrze (0,87 m/s) osiągnął Stefan Hula. Drugi z Polaków otrzymał notę 116,1 pkt, która wystarczyła by jako 30. awansował do drugiej serii.



Ponieważ wiatr w plecy jeszcze się wzmógł, to wyniki następnych zawodników były bardzo słabe. Nie pomagała nawet bonifikata.

W niechlubny trend wpisał się też Jakub Wolny, który wylądował tylko na 109. metrze (wiatr w plecy 1,32 m/s) i z notą 106,9 pkt stracił szansę na awans do finałowej serii. Swoim słabym wynikiem pozwolił jednak na kwalifikacje do finałowej "30" Huli, a sam skończył konkurs na 40. miejscu.

Semenicza wyprzedził dopiero Roman Koudelka. 29-letni Czech, który w tym sezonie spisuje się naprawdę dobrze, skoczył 120 m i otrzymał notę 131,2 pkt.

Chwilę później nowym liderem został Stefan Kraft. Austriak osiągnął 121,5 m, czyli 136,3 pkt.

Zdjęcie Ryoyu Kobayashi / PAP/EPA

Kraft jednak prowadzeniem nacieszył się bardzo krótko. Następny w kolejce był bowiem Dawid Kubacki, który wylądował na 122. metrze, co przy wietrze w plecy 1,48 m/s, pozwoliło mu wyprzedzić Austriaka o 0,6 pkt.

Kamil Stoch miał trochę lepsze warunki, bo wiatr "tylko" niewiele ponad metr na sekundę w plecy i skoczył 121,5 m, co dało mu 130,8 pkt i piątą pozycję.

Taką samą odległość jak Stoch osiągnął Piotr Żyła. Popularny "Wiewiór" miał jednak wiatr poniżej metra na sekundę w plecy i uplasował się za Stochem (siódme miejsce), do którego tracił 1,3 pkt.

Wszystkich jednak, jak to ostatnio ma w zwyczaju, pogodził Ryoyu Kobayashi. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata poszybował aż na 135. metr, tylko metr bliżej od rekordu skoczni należącego od 2003 roku do Adama Małysza. Japończyk, jak Kubacki w serii próbnej, miał najlepsze warunki z czołówki (wiatr plecy 0,71 m/s), ale i tak objął prowadzenie z ogromną przewagą - 153,3 pkt.

Zdjęcie Zobacz wyniki 1. serii sobotniego konkursu w Val di Fiemme /

Przebieg drugiej serii

Jury postanowiło, że finałowa seria rozpocznie się z 12. belki. Jako pierwszy stanął na niej Hula. Polak skoczył zdecydowanie lepiej niż w pierwszej serii, bo 125 m, i otrzymał notę 248,4 pkt. Pozwoliło mu to przesunąć się o jedno miejsce wyżej, ponieważ wyprzedził Austriaka Markusa Schiffnera.

Kolejni zawodnicy byli już jednak lepsi od Huli. Dłużej na prowadzeniu utrzymywał się Andreas Stjernen. Norweg skoczył 126 m i dostał notę 257,6 pkt.

Stjernen stracił prowadzenie na rzecz Manuela Fettnera. Austriak skoczył aż 132,5 m i był lepszy od rywala o ponad 12 punktów (269,7).

Fettnera nie byli w stanie wyprzedzić ani Norwegowie Johann Andre Forfang czy Johansson oraz Kilian Peier, który stracił do Austriaka 0,4 pkt.

Po 20 zawodnikach jury zdecydowało się obniżyć rozbieg do 11. belki.

W końcu od Fettnera lepszy okazał się Stephan Leyhe. Niemiec osiągnął odległość 127,5 m, co przy bonifikacie za wiatr wynoszący ponad metr na sekundę w plecy i za obniżoną belkę, dało mu 275,1 pkt.

Żyła skoczył tylko pół metra mniej od Leyhego, ale miał ciut lepszy wiatr (0,81 m/s) i przegrał z Niemcem o 5,1 pkt, utrzymując się na siódmym miejscu.



Semenicz osiągnął odległość 128,5 m, jednak przy lepszych warunkach wietrznych i niezbyt pewnym lądowaniu, oznaczało spadek w klasyfikacji.

Lepsze warunki, bo tylko 0,46 m/s w plecy wykorzystał Stoch. Mistrz z Zębu poszybował aż na 133,5 m i otrzymał notę 282,9 pkt obejmując prowadzenie.

Ze Stochem i Leyhe przegrał Koudelka (129,5 m).



Taką sama odległość osiągnął Kraft. Austriak, który skakał w podobnych warunkach wietrznych jak Stoch (0,57), przegrał jednak z Polakiem o 1,3 pkt, a to oznaczało że Kamil stanie na podium, już po raz 61. w karierze.

Po raz kolejny bardzo dobry skok oddał Kubacki. 131,5 m przy niesprzyjającym wietrze 0,81 m/s pozwoliło mu zdecydowanie objąć prowadzenie z notą 288,5 pkt, tym samym już dwóch "Biało-Czerwonych" mieliśmy w czołowej trójce! I po raz kolejny potwierdziło, że ta skocznia jest szczęśliwa dla Polaków.



Przed skokiem ostatniego Kobayashiego obniżono rozbieg do 10. belki. Japończyk nic sobie z tego nie zrobił. Wylądował na 136. metrze, czym wyrównał rekord skoczni należący do Małysza, i choć potem przewrócił się, to zrobił to już w strefie ochronnej, dlatego dostał wysokie noty od sędziów i wygrał z ogromną przewagą, zdobywając 315 punktów.

R. Kobayashi zwyciężając po raz szósty z rzędu w Pucharu Świata wyrównał najlepsze osiągnięcie w historii jako czwarty skoczek.

Zdjęcie Wyniki 2. serii sobotniego konkursu /

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi Japonia 1056 pkt 2. Piotr Żyła

Polska 565 3. Kamil Stoch

Polska 564 4. Stephan Leyhe Niemcy 456 5. Dawid Kubacki Polska 432 6. Karl Geiger Niemcy 406 7. stefan Kraft Austria 401 8. Johann Andre Forfang Norwegia 384 9. Markus Eisenbichler Niemcy 329 10. Robert Johansson Norwegia 323 ... 28. Jakub Wolny Polska 86 38. Stefan Hula Polska 28 54. Maciej Kot Polska 7

Puchar Narodów w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Polska 2082 pkt 2. Niemcy 2009 3. Japonia 1655 4. Norwegia 1155 5. Austria 1124 6. Słowenia 759 7. Szwajcaria 461 8. Rosja 450 9. Czechy 398 10. Finlandia 170 11. Bułgaria 113 12. USA 18 13. Estonia 12 14. Kanada 9 15. Włochy 7

Paweł Pieprzyca