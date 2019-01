Kamil Stoch, który dwa razy we włoskim we włoskim Predazzo stawał na najniższym stopniu podium, awansował na drugie miejsce na liście najlepiej zarabiających skoczków Pucharu Świata. Bezapelacyjnym liderem jest Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Japończyk, który raz wygrał w Predazzo i przedłużył serię zwycięstw do sześciu z rzędu, ale w drugim konkursie był dopiero siódmy, ma jednak niemalże dwa razy tyle nagród co Stoch. Po 16 z 28 zawodów na jego koncie jest 126 800 franków szwajcarskich (ok. 482 tys. złotych).

Trzykrotny mistrz olimpijski Stoch ma 69 900 CHF (265 500 zł) jest drugi i jednocześnie najlepszy z "Biało-Czerwonych". Różnice są jednak minimalne - Piotr Żyła ma tylko o 300 franków mniej, a Kubacki, który w Predazzo w niedzielę wygrał, a w sobotę był drugi, 66 300 franków szwajcarskich, czyli ok. 252 tys. złotych.

Pierwsza czwórka listy płac to także najlepsza czwórka skoczków w klasyfikacji sportowej PŚ.

Premia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) za pierwsze miejsce w każdym konkursie indywidualnym to 10 tys. franków, za drugie - 8 tys., a za trzecie - 6 tys. Ostatnią, 30. lokatę w serii finałowej FIS wycenia na 100 franków. Triumf w drużynie to 7500 franków.

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą handlową.

Lista płac PŚ w skokach w sezonie 2018/19 (po 16 z 28 zawodów; we frankach szwajcarskich/złotówkach):

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 126 800 (ok. 492 000)

2. Kamil Stoch 69 900 (ok. 265 500)

3. Piotr Żyła 69 600 (ok. 264 500)

4. Dawid Kubacki 66 300 (ok. 252 000)

...

20. Jakub Wolny 16 300 (ok. 62 000)

39. Stefan Hula 2 900 (ok. 11 000)

50. Maciej Kot 1 250 (ok. 4750)

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi Japonia 1092 pkt 2. Kamil Stoch

Polska 624 3. Piotr Żyła

Polska 591 4. Dawid Kubacki Polska 532 5. Stefan Kraft Austria 481 6. Stephan Leyhe Niemcy 469 7. Karl Geiger Niemcy 418 8. Johann Andre Forfang Norwegia 406 9. Robert Johansson Norwegia 373 10. Markus Eisenbichler Niemcy 369 ... 30. Jakub Wolny Polska 88 38. Stefan Hula Polska 29 49. Maciej Kot Polska 13