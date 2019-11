Reprezentacja Norwegii w skokach narciarskich przyjedzie do Wisły na premierę Pucharu Świata (23-24 listopada) w sześcioosobowym składzie. Zaskoczeniem jest brak w nim Halvora Egnera Graneruda, który będzie startować w Pucharze Kontynentalnym.

Podczas spotkania prasowego w środę w Oslo pod nazwą "Take Off" selekcjoner Alexander Stoeckl podał skład na zawody w Wiśle. Są to: Daniel Andre Tande, Johann Forfang, Robert Johansson, Marius Lindvik, Thomas Aasen Markeng i Robin Pedersen.

- Mam siedmiu świetnych skoczków, wszyscy są w znakomitej formie, lecz musiałem zrezygnować z jednego z nich. Jest to więc problem z rodzaju tych luksusowych. Zadaniem Graneruda będą teraz starty w Pucharze Kontynentalnym i wywalczenie dodatkowego miejsca na Turniej Czterech Skoczni - powiedział Stoeckl.

