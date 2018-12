Po dwóch tygodniach skoczkowie narciarscy powrócili do rywalizacji w Pucharze Świata. Kwalifikacje do sobotniego konkursu w szwajcarskim Engelbergu wygrał rewelacyjny lider PŚ Japończyk Ryoyu Kobayashi. Kamil Stoch był czwarty. Do zawodów awansował komplet sześciu Polaków.

Kobayashi wygrał kwalifikacje lotem na 137 m. Drugi był Austriak Stefan Kraft (134,5 m), a trzeci Robert Johansson. Norweg, podobnie jak czwarty Stoch, wylądowali na 135 m.



10. miejsce zajął Piotr Żyła (130,5 m), 22. był Dawid Kubacki (126,5 m), 26. - Maciej Kot (125,5 m), 31. - Stefan Hula (123,5 m), 47. - Jakub Wolny (118 m).

Tydzień temu, z powodu fatalnych warunków atmosferycznych, nie odbyły się konkursy w niemieckim Titisee-Neustadt. Skoczkowie wrócili do walki w Engelbergu, gdzie w sobotę (16.00) i niedzielę (14.15) odbędą się dwa konkursy indywidualne.



Na początku kwalifikacji błysnął, skaczący już z numerem czwartym, Austriak Michael Hayboeck. Odległość 128 m pozwoliła mu na dłużej usadowić się na fotelu lidera. Wyprzedził go, wracający po kontuzji do karuzeli Pucharu Świata, Peter Prevc, który doleciał do 132 m. Słynny Słoweniec jako pierwszy zapewnił sobie kwalifikację do konkursu.

Z numerem 20 skakał pierwszy z "Biało-Czerwonych" Maciej Kot, który wylądował na 125,5 m i od razu mógł cieszyć się z awansu do sobotnich zawodów.

Nie obyło się bez dyskwalifikacji. Za nieprzepisowy kombinezon sędziowie zdyskwalifikowali skaczącego z numerem 30 Austriaka Philippa Aschenwalda, który pierwszy konkurs w Engelbergu będzie oglądał z trybun.

Bez problemów kwalifikację wywalczył drugi z "Biało-Czerwonych" Stefan Hula, który skoczył 123,5 m.

Do 131 m dolecieli: Słoweniec Jernej Damjan i Japończyk Junshiro Kobayashi, lecz żaden nie zdetronizował prowadzącego Prevca. Nie wyprzedził go także Niemiec Marcus Eisenbichler, choć skoczył 132,5 m.



Jakub Wolny wylądował na 118 m. Nie był to imponujący wynik, ale bez problemu dał mu kwalifikację do konkursu. Na 126,5 m wylądował Dawid Kubacki, którego również zobaczymy w sobotę.

Piękny skok na 134,5 m oddał Austriak Stefan Kraft i objął prowadzenie w kwalifikacjach, zajmując miejsce Prevca na fotelu lidera. Norweg Robert Johansson pofrunął na 135 m, ale przegrał z Kraftem o półtora punktu, przede wszystkim notami za styl.

Trzeci w klasyfikacji Pucharu Świata Kamil Stoch pofrunął znakomicie na 135 m, ale nieznacznie przegrał z Kraftem i Johanssonem, bo więcej stracił za wiatr, z Kraftem przegrał też notami. Ostatecznie Polak był czwarty.



Piotr Żyła wylądował na 130,5 m i zamknął pierwszą dziesiątkę.



Jako ostatni skakał znakomity Japończyk Ryoyu Kobayashi, który potwierdził, że jest w rewelacyjnej formie. Skok na 137 m dał mu pierwsze miejsce.



Wyniki kwalifikacji:

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 134,4 pkt (137 m)

2. Stefan Kraft (Austria) 132,9 pkt (134,5 m)

3. Robert Johansson (Norwegia) 131,4 pkt (135 m)



4. Kamil Stoch 131,1 pkt (135 m)

10. Piotr Żyła 122,3 pkt (130,5 m)



22. Dawid Kubacki 115 pkt (126,5 m)



26. Maciej Kot 112,2 pkt (125,5 m)

31. Stefan Hula 108,8 pkt (123,5 m)

47. Jakub Wolny 99,4 pkt (118 m)



Program Pucharu Świata w Engelbergu:

sobota, 15 grudnia

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego



niedziela, 16 grudnia

12.45 - kwalifikacje

14.15 - pierwsza seria konkursu indywidualnego



Zdjęcie W środku Ryoyu Kobayashi, z prawej Piotr Żyła, z lewej Kamil Stoch - jak dotąd najlepsi skoczkowie sezonu / AFP

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi Japonia 420 pkt 2. Piotr Żyła

Polska 285 3. Kamil Stoch

Polska 276 4. Johann Andre Forfang Norwegia 255 5. Stephan Leyhe Niemcy 191 6. Karl Geiger Niemcy 177 7. Andreas Wellinger Niemcy 173 8. Jewgienij Klimow Rosja 161 9. Robert Johansson Norwegia 152 10. Timi Zajc Słowenia 144 ... 14. Dawid Kubacki Polska 89 21. Jakub Wolny Polska 52 31. Stefan Hula Polska 21 48. Maciej Kot Polska 2

Puchar Narodów w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Polska 1125 pkt 2. Niemcy 1035 3. Japonia 758 4. Austria 526 5. Norwegia 518 6. Słowenia 476 7. Rosja 330 8. Szwajcaria 259 9. Czechy 152 10. Finlandia 100 11. Bułgaria 72 12. USA 18 13. Estonia 12 14. Włochy 7 15. Kanada 4

WS