Tym, którzy zwątpili w polskich skoczków, a Michala Doleżala odsyłali do domu, "Biało-Czerwoni” zamknęli usta, lekko, łatwo i przyjemnie wygrywając sobotni konkurs drużynowy w Klingenthal. W niedzielę nie dolecieli już do podium, za to Ryoyu Kobayashi potwierdza, że nie był tylko jednosezonowym wybrykiem.

Drugie, czwarte, siódme i trzynaste - to indywidualne miejsca polskich skoczków w drużynówce, co złożyło się na pewne zwycięstwo. Rywale byli pod wrażeniem, a ekipa Doleżala zaczęła podobnie jak drużyna Stefana Horngachera, która trzy lata temu triumfem w Klingenthal rozpoczęła marsz na szczyt.

Wspomniane trzynaste miejsce przypadło w udziale Kamilowi Stochowi, który skacze poprawnie, ale jeszcze nie wzbił się na szczyty swoich możliwości. Mistrz z Zębu przyzwyczaił jednak, że czasem powoli się rozkręca, by odpalić w najwłaściwszym momencie. W niedzielę zajął dziesiątą lokatę, o 0,2 pkt. za Piotrem Żyłą, który był bliski powtórki z Wisły, ale tym razem wylądował awaryjnie.

Każdy triumf polskiej drużyny jest ogromną radością. Kiedyś o takim sukcesie mogliśmy tylko pomarzyć. I to nawet za czasów Adama Małysza. Kto wie, czy za kilka lat znów nie będziemy z zazdrością patrzeć na zwycięstwa rywali, gdy narty na strych odłożą Stoch czy Żyła.

W niedzielę po raz pierwszy w sezonie zapunktował Klemens Murańka, ale wygląda na to, że powoli kończy się jego przygoda z Pucharem Świata, przynajmniej na chwilę. Na rozpoczynający się pod koniec grudnia Turniej Czterech Skoczni Doleżal będzie mógł zabrać już tylko sześciu skoczków. Przeciętne wyniki zawodników naszej kadry B w Pucharze Kontynentalnym sprawiły, że Polska straci jedno miejsce w drugiej części sezonu Pucharu Świata.

Polska awansowała na trzecie miejsce w Pucharze Narodów za Austrią i Norwegią, a nowym liderem PŚ został Ryoyu Kobayashi. Obrońca Kryształowej Kuli potwierdza, że jeden genialny sezon to nie wszystko, na co go stać. Sympatyczny Japończyk nie zszedł w tym sezonie poniżej szóstego miejsca, a trzecia lokata w Niżnym Tagile i wygrana w Klingenthal wywindowały go na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej.

Podczas gdy Polacy próbują ustabilizować formę na wysokim poziomie, kilku skoczków ma z tym mniejszy problem. Klasą dla siebie jest przede wszystkim Stefan Kraft. 26-letni Austriak w tabeli PŚ ustępuje miejsca tylko Kobayashiemu i ma wielką ochotę po raz drugi w karierze sięgnąć po Kryształową Kulę.

Skoczków czekają teraz tradycyjne przedświąteczne konkursy w szwajcarskim Engelbergu, będące jednocześnie ostatnim sprawdzianem przed Turniejem Czterech Skoczni. Do Szwajcarii "Biało-Czerwoni" udadzą się w niezmienionym składzie. Na Gross-Titlis-Schanze Stoch od trzech lat niemal nie schodzi z podium. Przed rokiem dwukrotnie drugie miejsce zajmował tam Żyła. Test prawdy dla naszych liderów? Odpowiedź już za tydzień.

Waldemar Stelmach

PŚ w skokach 2019/20 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 290 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 276 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 273 4. Karl Geiger (Niemcy) 237 5. Philipp Aschenwald (Austria) 214 6. Anże Laniszek (Słowenia) 181 7. Yukiya Sato (Japonia) 178 8. Kamil Stoch (Polska) 146 9. Dawid Kubacki (Polska) 135 10. Peter Prevc (Słowenia) 115 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach 2019/20 - klasyfikacja 1. Austria 1533 pkt 2. Norwegia 1285 3. Polska 1108 4. Japonia 1079 5. Słowenia 886 6. Niemcy 829 7. Szwajcaria 351 8. Finlandia 68 Zobacz pełną tabelę