Kolejny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich rozpocznie się już w weekend 20-21 listopada w Niżnym Tagile. Niedawno trener Michal Doleżal ogłosił nazwiska skoczków, którzy pojadą rywalizować do Rosji.



Wybrańcy czeskiego szkoleniowca to Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Stefan Hula, Klemens Murańka, Jakub Wolny i Andrzej Stękała.



Jak poinformował związkowy portal Skaczemy.pl "Biało-Czerwony" na zawody do Ruki pojadą dokładnie w takim samym składzie. Zawody w Finlandii zaplanowane są na 27-28 listopada. W kolejny weekend skoczkowie będą rywalizować w Wiśle.

