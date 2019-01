PŚ w skokach. Polacy w najmocniejszym składzie na Sapporo, Klimow został w domu

W najmocniejszym składzie wyruszyli "Biało-Czerwoni" na dwa weekendowe konkursy Pucharu Świata w Sapporo. W Japonii zabraknie za to pierwszego lidera tegorocznego cyklu PŚ Jewgienija Klimowa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tajner o nadziejach przed MŚ w Seefeld. Wideo INTERIA.TV

Rosjanin skupi się na poszukiwaniu formy, którą zatracił po wygranej w Letniej Grand Prix, a następnie zwycięstwie w inaugurującym sezon zimowy konkursie w Wiśle.

Reklama

W kolejnych konkursach Klimow wytracił impet i wyraźnie obniżył loty, co od razu pozbawiło go żółtej koszulki lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dość powiedzieć, że w kolejnych zawodach, aż do ostatnich zmagań w Zakopanem, skoczek już ani razu nie stanął na podium. Ba, tylko trzykrotnie meldował się w pierwszej "10", a za nami już czternaście indywidualnych konkursów tegorocznego sezonu poolimpijskiego.

Decyzją trenera "Sbornej" Jewgienija Plechowa w Sapporo wystartuje trzech reprezentantów, którzy najlepiej spisali się podczas ostatniego Pucharu Rosji, czyli Michaił Nazarow, Ilmir Chazietdinow oraz Aleksandr Bażenow.

Zgoła inaczej prezentuje się kadra "Biało-Czerwonych", którzy po rozczarowującym konkursie indywidualnym na Wielkiej Krokwi, do Japonii polecieli w najmocniejszym składzie. Na pokład wyczarterowanego samolotu wsiedli Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot, Stefan Hula i Jakub Wolny.

Zawody w Azji, jakkolwiek obciążające organizmy i wymagające dla zawodników, ostatnio były bardzo udane dla Polaków i zakończyły się ich dubletem. Pierwszego dnia zwyciężył Kot wespół z Peterem Prevcem, a nazajutrz wszystkich rywali pogodził Stoch.

Art