Norweg Robert Johansson wygrał serię próbną przed niedzielnym konkursem indywidualnym Pucharu Świata na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle. Najlepiej z Polaków spisał się Piotr Żyła, który zajął trzecie miejsce. Nieudaną próbę miał Kamil Stoch. Skoczkom przeszkadzał zmienny wiatr.

W pierwszym w tym sezonie konkursie indywidualnym zobaczymy ośmiu reprezentantów Polski: Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Jakuba Wolnego, Stefana Hulę, Macieja Kota, Pawła Wąska i Aleksandra Zniszczoła.



W serii próbnej, poprzedzającej zawody, podopieczni Michala Doleżala spisali się w kratkę. "Biało-Czerwoni" oddali bardzo dobre skoki, jak choćby Piotr Żyła czy Dawid Kubacki, ale mieli też nieudane próby. Słabo zaprezentowali się Paweł Wąsek (95 m), Stefan Hula (100,5 m) i co najbardziej zaskakujące Kamil Stoch. Mistrz z Zębu w trudnych warunkach wietrznych uzyskał tylko 104,5 (37. miejsce).



Seria próbna zakończyła się dubletem Norwegów. Wygrał Robert Johansson (122,5 m) przed Johannem Andre Forfangiem, który poszybował na 131,5 m, ale z wyższej belki. To był najdłuższy skok w serii próbnej.



Inauguracja PŚ miała miejsce w sobotę, kiedy to odbyła się "drużynówka". Po pierwszej serii Polacy byli liderami, ale ostatecznie zajęli trzecie miejsce. Triumfowali Austriacy przed Norwegami.



Biorąc pod uwagę indywidualne występy najlepszą łączną notę otrzymał Dawid Kubacki i to on jest jednym z faworytów konkursu, który rozpocznie się o godz. 11.30.

RK



Miejsca Polaków w serii próbnej:

3. Piotr Żyła - 128,5 m

8. Dawid Kubacki - 120 m

19. Maciej Kot - 111,5 m

23. Aleksander Zniszczoł - 114 m

37. Kamil Stoch - 104,5 m

38. Jakub Wolny - 113 m

44. Stefan Hula - 100,5 m

47. Paweł Wąsek - 95 m