- To chyba mój najlepszy weekend w karierze, więc jestem zadowolony - powiedział przed kamerami TVP Sport Piotr Żyła, który w rosyjskim Niżnym Tagile dwa razy stał na podium zawodów Pucharu Świata.

W sobotę popularny "Wiewiór" zajął drugie miejsce, ustępując jedynie Norwegowi Johannowi Andre Forfangowi. W niedzielę Żyła po pierwszej serii zajmował 10. miejsce, ale w finale "odpalił". Oddał fenomenalny skok na 133 metry, który dał mu awans na trzecie miejsce. Od Polaka lepsi byli tylko Forfang i rewelacyjny w tym sezonie Japończyk Ryoyu Kobayashi.



"Skoki były na wysokim poziomie. Wiadomo jedne były lepsze, a inne ciut gorsze, ale jestem zadowolony z tego weekendu i mogę go podsumować na plus" - podkreślił Żyła.



"Są rezerwy w każdym skoku. Będą pracował nad tym, żeby je niwelować. Jest nad czym pracować" - dodał. "A zdradzisz na czym?" -zapytał reporter TVP Sport. "Tajemnicy nie zdradzę" - odparł z uśmiechem nasz skoczek.



"Lubię skakać, lubię to co robię i z tego się cieszę. Nie chce wracać do poprzedniego sezonu, ale zacząłem przygotowania z bardzo pozytywnym podejściem. Wiedziałem, że trzeba trenować, żeby coś zdziałać i zacząć skakać na odpowiednim poziomie" - zaznaczył.



Niewiele brakowało, a w finale Żyłę wyprzedziłby Kamil Stoch. Lider Orłów poszybował na 129,5 m, ale to było za mało. Przegrał z kolegą z reprezentacji o 1,1 pkt i zajął czwarte miejsce.



"Jesteśmy w jednej drużynie. Cieszymy się z tego, że pokazujemy dobry poziom jako zespół. Nie rywalizujemy między sobą, tylko walczymy razem" - zakończył "Wiewiór".



Dzięki znakomitemu występowi w Niżnym Tagile Żyła wskoczył na pozycję wicelidera klasyfikacji generalnej PŚ. Na prowadzeniu umocnił się Kobayashi.

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi Japonia 420 pkt 2. Piotr Żyła

Polska 285 3. Kamil Stoch

Polska 276 4. Johann Andre Forfang Norwegia 255 5. Stephan Leyhe Niemcy 191 6. Karl Geiger Niemcy 177 7. Andreas Wellinger Niemcy 173 8. Jewgienij Klimow Rosja 161 9. Robert Johansson Norwegia 152 10. Timi Zajc Słowenia 144 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Polska 1125 pkt 2. Niemcy 1035 3. Japonia 758 4. Austria 526 5. Norwegia 518 6. Słowenia 476 Zobacz pełną tabelę