Dla Piotra Żyły miniony sezon nie był najlepszym w karierze, ale 11. miejsce w klasyfikacji generalnej skoczek z Wisły ocenia bardzo pozytywnie. Być może byłoby dużo lepiej, gdyby nie feralne rozpoczęcie sezonu w Wiśle i upadek, który nasz zawodnik wskazuje, jako istotny z punktu widzenia jego poczynań w kolejnych konkursach.

To właśnie na swojej skoczni, na oczach rozentuzjazmowanej "biało-czerwonej" publiczności, Żyła zaliczył bolesny upadek.



Podczas konkursu indywidualnego w Wiśle-Malince tak niefortunnie lądował, że upadł na zeskok, uderzając twarzą o twarde jak lód podłoże. "Wewiór" wyraźnie sprawiał wrażenie rozjuszonego całym zdarzeniem, a spływająca mu z twarzy krew jeszcze bardziej pobudzała zawodnika. Udobruchać próbował go nawet Adam Małysz, dyrektor w Polskim Związku Narciarskim, który prędko znalazł się przy młodszym koledze.



Obrażenie fizyczne były śladowe, skoczek uniknął poważnych kontuzji, ale niepomyślne zdarzenie przez wiele tygodni siedziało mu w głowie i miało wpływ na dyspozycję w konkursach. Tak sprawy przedstawia sam Żyła. - Ten upadek trochę mnie rozbił. Nie umiałem się po tym zebrać. Straciłem tam wówczas mnóstwo energii. Chęć do skakania wróciła tak naprawdę dopiero pod koniec sezonu - powiedział zawodnik dla oficjalnej strony Polskiego Związku Narciarskiego.



W końcu doczekał się też bardzo miłego momentu, gdy wygrał zawody Pucharu Świata w lotach w Bad Mitterndorf. Dla zawodnika, który uwielbia latać i jak ryba w wodzie czuje się na tzw. mamucich skoczniach, frajda z przekraczania 200. metra w połączeniu z triumfem, były czymś fantastycznym.