Zwycięstwo Kamila Stocha w konkursie indywidualnym Pucharu Świata w niedzielę w Zakopanem zostało przez norweskie media nazwane imponującym i radosnym prezentem dla polskiej publiczności znanej z szalonego dopingu.

"Ci którzy przyszli pod skocznię w Zakopanem otrzymali to, czego oczekiwali i za co zapłacili. Stoch wygrał silnie i zdecydowanie przed szaloną polską publicznością, która dostała też jako bonus trzecie miejsce Dawida Kubackiego. To był więc polski dzień w PŚ" - skomentował kanał telewizji NRK transmitujący konkurs.

Zdaniem dziennika "Verdens Gang" Stoch, po w miarę słabej pierwszej części sezonu, wyraźnie nie denerwował się słabszymi wynikami tylko "na zimno" pokazał na co go stać i wygrał w iście imponującym stylu.

Według agencji NTB, tego dnia publiczność w Zakopanem nie mogła narzekać. "Otrzymała nie tylko zwycięstwo Stocha, ale także trzecie miejsce Kubackiego, który prowadził po pierwszej serii. Nie utrzymał tej pozycji, ale i tak najwyższe podium pozostało w rękach Polski" - skomentowano.

Kanał fińskiej telewizji YLE ocenił: "Stoch swoimi pewnymi skokami, najpierw na odległość 137,5 m, a później 140 m, poruszył nawet zimne góry, nie mówiąc już o publiczności".

PŚ w skokach 2019/20 - klasyfikacja 1. Karl Geiger (Niemcy) 931 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 883 3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 831 4. Dawid Kubacki (Polska) 824 5. Marius Lindvik (Norwegia) 585 6. Kamil Stoch (Polska) 574 7. Daniel Andre Tande (Norwegia) 467 8. Philipp Aschenwald (Austria) 443 9. Peter Prevc (Słowenia) 421 10. Johann Andre Forfang (Norwegia) 410 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach 2019/20 - klasyfikacja 1. Austria 3083 pkt 2. Norwegia 2849 3. Niemcy 2751 4. Polska 2746 5. Japonia 2324 6. Słowenia 2082 7. Szwajcaria 557 8. Czechy 244 Zobacz pełną tabelę

Zdjęcie Kamil Stoch / Grzegorz Momot / PAP