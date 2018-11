Niżny Tagił będzie w najbliższy weekend gospodarzem Pucharu Świata w skokach narciarskich. Polakom jeszcze nigdy nie udało się tam stanąć na podium. Szansę na przełamanie czarnej serii ma Kamil Stoch, który kilka dni temu "odczarował" obiekt w Kuusamo.

W polskim zespole nie zaszły żadne zmiany. W ekipie trenera Stefana Horngachera ponownie znaleźli się Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny oraz spisujący się na razie nieco słabiej Stefan Hula i Maciej Kot.



Na skoczni Aist najlepszym obecnie wynikiem "Biało-Czerwonych" jest szóste miejsce Stocha z 13 grudnia 2015 roku. W poprzednim sezonie, w drugim konkursie w Niżnym Tagile trzykrotny mistrz olimpijski był siódmy, a Kot ósmy. Dzień wcześniej Stoch został sklasyfikowany na 15. pozycji, a Żyła na 10.



Miejsce to było także areną ostatniej wpadki Polaków. 14 grudnia 2014 odbył się ostatni konkurs, w którym żaden nie zajął miejsca w najlepszej trzydziestce.



Do minionego weekendu za pechowe uchodziło również Kuusamo, gdzie wcześniej żadnemu z obecnych kadrowiczów nie udało się stanąć na podium. W sobotę za to tej sztuki dokonało dwóch - Stoch był drugi, a Żyła trzeci. W niedzielę natomiast Stoch ukończył zmagania na trzeciej pozycji.



Po trzech konkursach liderem klasyfikacji generalnej PŚ 2018/19 jest Ryoyu Kobayashi. Japończyk ma 70 punktów przewagi nad Stochem i 115 nad Żyłą.



W Pucharze Narodów prowadzi Polska. O 24 punkty wyprzedza Niemców, którzy w Niżnym Tagile czują się bardzo dobrze. Z sześciu rozegranych tam konkursów wygrali cztery, a ostatni zakończył się ich dubletem. Wówczas zwyciężył Andreas Wellinger przed Richardem Freitagiem.



Niżny Tagił to miasto w azjatyckiej części Rosji, w obwodzie swierdłowskim nad rzeką Tagił. To jeden z ważniejszych ośrodków treningowych w tym kraju. Pięć skoczni powstało tam w 1970 roku, po przebudowie w latach 2009-12 zostały cztery, w tym największa K-120. Jej rekordzistą jest Norweg Johann Andre Forfang z wynikiem 141,5 m. Po raz pierwszy konkursy PŚ rozegrano tam w sezonie 2014/15.



Program zawodów w Niżnym Tagile:



piątek, 30 listopada:



13.45 - oficjalny trening

15.45 - kwalifikacje

sobota, 1 grudnia:



14.45 - seria próbna

15.45 - pierwsza seria konkursowa



niedziela, 2 grudnia



14.30 - kwalifikacje

16.00 - pierwsza seria konkursowa





