Niedzielny konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich w Kuusamo został odwołany z powodu zbyt silnego wiatru.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Stoch: Dwa miejsca na podium, czego chcieć więcej? Wideo INTERIA.TV

O 14.45 miały odbyć się kwalifikacje. Z powodu zbyt silnego wiatru zostały przesunięte o pół godziny, a następnie odwołane. Jury konkursu podjęło decyzje, że w pierwszej serii wystąpi wszystkich 65 zawodników, w tym siedmiu Polaków. Zastrzegło jednak, że zawody mogą w ogóle nie dojść do skutku. Kwadrans przed planowanym rozpoczęciem podano oficjalny komunikat. Konkurs został odwołany.



Reklama

Sobota w Finlandii nie była udana dla Polaków. Aż sześciu co prawda zdołało awansować do drugiej serii, ale najlepszym wynikiem okazało się dwunaste miejsce Dawida Kubackiego. 13. był Piotr Żyła, 15. Kamil Stoch, 18. Maciej Kot, 22. Stefan Hula, a 27. Jakub Wolny. Na jednej próbie udział zakończył 46. Klemens Murańka.



Na razie formą imponuje Daniel-Andre Tande. Norweg wygrał oba dotychczasowe konkursy. Z Polaków w klasyfikacji generalnej najwyższe miejsce - piąte - zajmuje Stoch, który do lidera traci 126 pkt.

Kolejne pucharowe konkursy zaplanowano na 7 i 8 grudnia w rosyjskim Niżnym Tagile.