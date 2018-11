Po starcie sezonu skoków w Wiśle, w najbliższy weekend narciarze klasyczni rywalizować będą w fińskiej Ruce (Kuusamo). Jak się okazuje, nawet na dalekiej północy pogoda nie ułatwia pracy organizatorom.

Zawody Puchary Świata w skokach, biegach i kombinacji w Finlandii mają odbyć się zgodnie z planem. Wcześniej, ze względu brak śniegu i dodatnią temperaturę, zakładano zmianę programu, szczególnie biegów. Na trzy dni przed zawodami organizatorom zaczęła sprzyjać pogoda. Jest lekki mróz i armatki śnieżne pracują pełną parą.

Puchar Świata w skokach narciarskich, biegach oraz kombinacji norweskiej w Ruce (ok. 25 km na północ od Kuusamo), rozpocznie się w piątek od oficjalnego treningu biegaczy oraz kwalifikacji w skokach. Główne zawody zaplanowane są na sobotę i niedzielę.

Tegoroczne zawody w położonej tuż pod kołem podbiegunowym Ruce (organizowane corocznie od sezonu 2002/2003) odbędą się w nietypowych, jak na ten rejon Finlandii, warunkach. Jeszcze nigdy, pod koniec jesieni, odkąd prowadzone są wiarygodne pomiary (tj. od lat 50 ub. wieku, kiedy zaczęto tworzyć bazę danych), w skali całego kraju nie było tak mało śniegu. Praktycznie cały obszar Finlandii jest bezśnieżny, poza kilkoma miejscami na dalekiej północy, przy granicy z Norwegią, gdzie miejscowo leży zaledwie kilka centymetrów śniegu.

Według Seppo Linjakumpu, sekretarza generalnego zawodów, to "zupełnie wyjątkowa sytuacja". - Jestem sekretarzem zawodów od 16 lat i nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by ziemi w Ruce nie przykrywał śnieg o tej porze roku - powiedział Linjakumpu.

W poprzednich dniach umiarkowana i deszczowa pogoda była wyzwaniem dla organizatorów. Teraz zaczęła im sprzyjać. Ujemna temperatura pozwala, przy użyciu armatek śnieżnych, przygotować trasę biegową zgodnie z pierwotnym planem.



Na początku tygodnia komitet zawodów podjął decyzję, że nie będzie zmian w programie, choć wcześniej dopuszczano możliwość skrócenia pętli biegowej.

Obecnie gotowe są już cztery kilometry trasy. Jak przyznał Linjakumpu obecnie w użyciu jest wszystkich dziewięć armatek i przez następną dobą będą one dosypywać brakujący śnieg. Do czwartku zostanie zrobiony ostatni odcinek całej pięciokilometrowej trasy dla narciarzy. Wcześniej do dyspozycji zawodników został oddany odcinek długości trzech kilometrów.

Skocznia będzie gotowa na piątek. Do tego czasu cały obiekt będzie zamknięty, tak aby rozbieg i zeskok były jak w najlepszym stanie.

Główne zawody Pucharu Świata w Ruce zostały zaplanowane na weekend. W sobotę biegacze będą startować w sprintach. Odbędą się także zawody mężczyzn w kombinacji norweskiej oraz konkurs indywidualny skoków na dużej skoczni o parametrach HS-142 i K-120.

Oficjalnym rekordzistą skoczni, położonej na wzgórzu Ruka, jest Austriak Stefan Kraft, który w 2017 r. skoczył 147,5 m. Wcześniej jeszcze dłuższe skoki - 152 m, ale w sesjach treningowych, uzyskiwali Polak Adam Małysz oraz Norweg Sigurd Pettersen.

Na niedzielę przewidziane są biegi na dystansach 10 km (kobiety) oraz 15 km (mężczyźni), a także drużynowe zawody w kombinacji norweskiej oraz kolejne indywidualne w skokach.

Organizatorzy spodziewają się około 20 tys. widzów.

Z Helsinek Przemysław Molik