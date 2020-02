Wpisane do kalendarza za niespełna miesiąc mistrzostwa świata w lotach narciarskich w Planicy od dawna mają być docelową imprezą tego sezonu. Okazuje się jednak, że walka o medale na Letalnicy jeszcze może nie dojść do skutku! Wszystko z powodu rozprzestrzeniającego się w Europie koronawirusa, który jest już we Włoszech, gdzie w poniedziałek doprowadził do śmierci siódmej osoby. A Italia sąsiaduje właśnie ze Słowenią...

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PŚ w skokach. Piotr Żyła najlepszy na Kulm! Wideo © 2020 Associated Press

Mistrzostwa świata w lotach zaplanowano w dniach 20-22 marca, przy czym oficjalny program zawodów ma rozpocząć się 18 marca od odprawy technicznej, a dzień później w programie jest oficjalny trening i kwalifikacje.

Reklama

Jeszcze kilka dni temu wszystko wydawało się pewne i niczym niezmącone. Optykę w jednej chwili zmienił rozprzestrzeniający się niebezpieczny koronawirus, który dotarł już na Półwysep Apeniński, gdzie zbiera śmiertelne żniwo.



Tylko w poniedziałek odnotowano we Włoszech cztery zgony osób z koronawirusem. Ostatni zmarły mężczyzna pochodził z północy Włoch, a to właśnie od północnego-wschodu ten kraj graniczy ze Słowenią.



Sytuacja jest na tyle rozwojowa, że nie bagatelizują jej Słoweńcy, ale także Międzynarodowa Federacja Narciarska.

W rozmowie z tvpsport.pl członek Słoweńskiego Związku Narciarskiego Tomi Trbovc przyznał, że trwa przyglądanie się rozwojowi wypadków. - Oczywiście, bardzo dokładnie monitorujemy sytuację. W Słowenii nie ma na razie mowy o panice, rząd zapewniał, że wszystko jest w porządku. Po prostu przyglądamy się i patrzymy, jaki obrót przybiorą sprawy - powiedział.

Trbovc dodaje, że w tej chwili nie ma powodów do obaw i pochwalił się, że organizatorzy spodziewają się prawdziwego najazdu polskich kibiców w liczbie ponad trzech tysięcy. - W sumie na mistrzostwach oczekujemy 60, a nawet 70 tysięcy widzów - dodał przedstawiciel gospodarzy MŚ.

Epidemia koronawirusa w tej chwili już rozprzestrzeniła się na 25 krajów i terytoriów na świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Włochy, Niemcy, Francję i Finlandię. Jeśli okaże się, że dotrze również do Słowenii, wtedy organizatorzy nie będą mieli wyjścia. Przykładowo w niedzielę odwołano cztery mecze Serie A, a siatkarskie rozgrywki we Włoszech zostały zawieszone do 1 marca.

Art