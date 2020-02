Z problemami odbył się piątkowy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w rumuńskim Rasnovie. Zanim runda finałowa dobiegła końca, organizatorzy po skokach pięciu zawodników podjęli decyzję, by serię anulować i rozpocząć od nowa. Kłopot spowodował sypiący śnieg, a wraz z nim urządzenia, które nie były w stanie oczyszczać torów lodowych na rozbiegu.

W sezonie, w którym organizatorzy od początku mają permanentny problem z brakiem śniegu, sytuacja w Rumunii była więcej niż kuriozalna.



Otóż gdy na początku drugiej serii zaczął sypać biały puch, służby techniczne znalazły się w nie lada kłopocie. Okazało się, że nie są w stanie utrzymać torów lodowych w takim stanie, aby umożliwić zawodnikom bezpieczne i optymalne skakanie.



Po skokach pięciu zawodników, w gronie których znalazł się Aleksander Zniszczoł, zadecydowano o przerwie w konkursie. A kilka minut później pojawił się komunikat, że druga seria rozpocznie się od nowa. To oznaczało, że Polak i czterech innych skoczków oddało w konkursie po trzy skoki.



Irytacji takim obrotem spraw nie krył trener naszej kadry, Michal Doleżal. - Myślę, że jakby padało dalej, to konkursu nie udałoby się "dojechać" do końca. Takie urządzenia, jakie tu mieli, to są suszarki do włosów, a nie do dmuchania torów. Po prostu trochę to śmieszne - powiedział selekcjoner w rozmowie z branżowym portalem skijumping.pl.

Piątkowy konkurs w Rasnovie, który w tym sezonie debiutuje w cyklu PŚ, wygrał Niemiec Karl Geiger przed rodakiem Stephanem Leyhe i Austriakiem Stefanem Kraftem. W pierwszej dziesiątce uplasowało się trzech "Biało-Czerwonych": Kamil Stoch zajął szóste, Dawid Kubacki ósme, a Piotr Żyła dziewiąte miejsce.

W sobotę (godz. 12.45) na skoczni Trambulinie Valea Carbunarii (HS97) odbędzie się kolejny konkurs indywidualny. Z kolei na godz. 11 zaplanowano kwalifikacje.

