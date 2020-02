Norweg Marius Lindvik skokiem na 98 m wygrał loteryjne kwalifikacje na obiekcie w Rasnovie do pierwszego w historii męskiego konkursu Pucharu Świata w skokach w Rumunii. Najwyżej z Polaków, na szóstym miejscu, uplasował się Dawid Kubacki, a tuż za nim sklasyfikowany został Kamil Stoch. Do piątkowych zawodów zakwalifikowało się sześciu z siedmiu "Biało-Czerwonych".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stefan Kraft triumfuje na skoczni Kulm. Wideo © 2020 Associated Press Skoki Narciarskie PŚ w skokach. Kraft i Stoch najlepsi w treningach w Rasnovie

Debiutancki konkurs rangi PŚ odbędzie się w piątek. Dzień później zawodnicy przystąpią do drugich zmagań, również indywidualnych. Sobotni konkurs także poprzedzą obowiązkowe kwalifikacje.



Reklama

Kwalifikacje odbywały się przy bardzo zmiennych warunkach atmosferycznych. Jedni zawodnicy otrzymywali wiele punktów dodatnich za niekorzystny kierunek wiatru, z kolei drudzy mieli odejmowane nawet kilkanaście "oczek" za podmuchy pod narty.

W takiej scenerii najlepszy okazał się Marius Lindvik. Wygraną dał Norwegowi skok na 98 metrów. Pół metra więcej dołożył kończący kwalifikacje Stefan Kraft, ale Austriak przegrał o 0,1 pkt.



Awans do konkursu "Biało-Czerwoni" zapewnili sobie niemal w komplecie. Najlepiej spisał się Dawid Kubacki (6.) i Kamil Stoch (7), a największym pechowcem okazał się Paweł Wąsek. Nasz Orzeł o zaledwie 0,1 pkt przegrał z Jurijem Tepeszem, czyli ostatnim skoczkiem z kwalifikacją w kieszeni.

Na treningach, tuż przed kwalifikacjami, ze świetnej strony zaprezentowali się liderzy naszej kadry . Drugą sesję wygrał Kamil Stoch, a Dawid Kubacki miał trzeci wynik. W pierwszym treningu najlepszy z Orłów był Kubacki (6. miejsce), a wygrał lider PŚ Stefan Kraft.

Liderem klasyfikacji generalnej PŚ jest Stefan Kraft. Austriak o 138 punktów wyprzedza Karla Geigera. Czwarty jest Kubacki - 288 pkt straty, ale Polak stoi przed wielką szansą, by wyprzedzić trzeciego Ryoyu Kobayashiego. Japończyk bowiem opuszcza starty w Rumunii.

(Relacja nie odświeża się automatycznie - wciśnij F5!)

Przebieg kwalifikacji:

Kwalifikacje, podobnie jak pierwszy trening, rozpoczęły się z 16. belki startowej. Prędko przyszedł czas na Pawła Wąska, ale 20-letni reprezentant Polski nie zachwycił. W względnie neutralnych warunkach wietrznych (-0,3 pkt) skoczył 81 m i długo nie był pewny, czy uda mu się awansować do zawodów.



Szybko pojawiła się informacja o pierwszej dyskwalifikacji, którą za nieregulaminowy kombinezon, jeszcze przed skokiem, został ukarany 16-letni Ilja Mankow. Wobec kary dla Rosjanina i tylko 56 zawodników na starcie, już po paru minutach mieliśmy pierwszego skoczka z kwalifikacją do konkursu. Został nim 30-letni Japończyk Shohei Tochimoto po skoku na 83 m.

Niespodziewanie świetnym skokiem popisał się Halvor Egner Granerud. Norwegowi tylko trzech metrów zabrakło do granicy 100 m. Spokojny awans do turnieju mógł także "odfajkować" były mistrz świata Severin Freund (89 m), który z powodu kontuzji pauzował przez rok, a teraz powraca do karuzeli Pucharu Świata.

Warunki uśmiechnęły się do Aleksandra Zniszczoła i nasz zawodnik po locie na 84,5 m uzyskał pewny awans do konkursu. Pod względem odległości tylko pół metra więcej dołożył Klemens Murańka, ale dostał więcej punktów za niekorzystny wiatr i chwilowo został nawet wiceliderem.



Najlepiej, z dotychczasowych Orłów, pokazał się Jakub Wolny. Zawodnik klubu LKS Klimczok Bystra poszybował, przy lekkim korzystnym wietrze, na 89 m i przed sobą miał tylko trzech rywali. Wiatr przybierał na sile i przed skokiem Jewgienija Klimowa byliśmy świadkami chwilowej przerwy, ale kwalifikacje można było kontynuować.

Długo trzeba było czekać na skok powyżej 100 m. Pierwszym zawodnikiem, który tego dokonał, był Markus Eisenbichler. Niemiec wykorzystał znakomite warunki i popisał się lotem na 101 m, dzięki czemu wyprzedził dotychczasowego lidera, Graneruda.



Tymczasem wiatr coraz bardziej dawał się we znaki i, co rusz, Czech Borek Sedlak zapalał skoczkom czerwone światło. Kilka minut na swoją próbę czekał Pius Paschke, którego z pewnością to wybiło z uderzenia i dopiero z dalszej pozycji zapewnił sobie kwalifikację.

Bardzo dobrym skokiem popisał się Piotr Żyła. Gdy siedział na belce, komputery pokazywały, że do objęcia prowadzenia potrzebował 100,5 m. Nasz Orzeł z Wisły wylądował kilka metrów bliżej (95 m) i pasował się blisko czołówki.



Świetnym skokiem popisał się Kamil Stoch, osiągając drugą odległość kwalifikacji - 99 m. Nasz Orzeł popełnił jednak błąd przy lądowaniu i musiał podeprzeć się lewą ręką, by uniknąć upadku.



Ataku na pozycję lidera nie przepuścił Dawid Kubacki (95 m), ale to wystarczyło mu, by uplasować się tuż przed Stochem. Półtora metra do odległości Kubackiego dołożył Karl Geiger. Kwalifikacje zamykał lider cyklu PŚ Stefan Kraft. Wylądował pięknie, ale odległość 98,5 m nie pozwoliła mu na zajęcie "tylko" drugiego miejsca. Wygrał, z przewagą 0,1 pkt, Marius Lindvik.