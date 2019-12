Adam Małysz uważa, że dotychczasowe wyniki reprezentantów Polski pokazują, że przede wszystkim brakuje im powtarzalności. - Mam nadzieję, że ta przyjdzie już wkrótce - powiedział dyrektor PZN ds. skoków i kombinacji norweskiej po konkursie Pucharu Świata w Niżnym Tagile.

- Wyniki pokazują, że nasi zawodnicy mają możliwości, potrafią świetnie skakać, ale brakuje im powtarzalności. Mam nadzieję, że ta przyjdzie już wkrótce - napisał Małysz w komentarzu na Facebooku.

W sobotę w Rosji po raz pierwszy w karierze wygrał Japończyk Yukiya Sato. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki był piąty.

- Dzisiejszy konkurs to huśtawka nastrojów. Świetne miejsce Piotrka Żyły po pierwszej serii, a w drugiej katastrofa i spadek do trzeciej dziesiątki. Trochę na pocieszenie były udane próby i awans do najlepszej dziesiątki Dawida Kubackiego oraz Kamila Stocha. Ogólnie w drugiej części zawodów sporo przetasowań w porównaniu z pierwszą serią - podkreślił były wybitny zawodnik.

Drugie zawody w Niżnym Tagile w niedzielę o godz. 15.30.

PŚ w skokach 2019/20 - klasyfikacja 1. Daniel Andre Tande (Norwegia) 210 pkt 2. Anże Laniszek (Słowenia) 158 3. Filipp Aschenwald (Austria) 153 4. Karl Geiger (Niemcy) 152 5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 130 6. Yukiya Sato (Japonia) 114 7. Kamil Stoch (Polska) 104 8. Dawid Kubacki (Polska) 103 9. Stefan Kraft (Austria) 96 10. Timi Zajc (Słowenia) 72 Zobacz pełną tabelę