Polscy skoczkowie, nie po raz pierwszy w historii, zrobili show we włoskim Predazzo! Dawid Kubacki, po drugim miejscu w sobotę, w niedzielę był bezkonkurencyjny. Kamil Stoch dwukrotnie stał na podium. Adam Małysz się popłakał, a Norwegowie zadali mu dziwne pytanie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kubacki wygrywa w Predazzo! Seria Kobayashiego przerwana. Wideo © 2019 Associated Press

- Powiem szczerze, że się popłakałem po raz kolejny, bo to się nie zdarzyło dosyć dawno, żeby znów zagrali Mazurka Dąbrowskiego - mówił Małysz po pierwszym w karierze triumfie Kubackiego w PŚ.

Reklama

To było pierwsze indywidualne zwycięstwo któregoś z naszych skoczków w bieżącym sezonie. I to w miejscu, gdzie Małysz i Stoch zdobyli złote medale mistrzostw świata, a polska drużyna, z Kubackim w składzie, cieszyła się z brązu światowego czempionatu.

- Czekaliśmy długo i w końcu Dawid wygrał, Kamil trzeci, super! - mówił niezwykle wzruszony Małysz.

- Mógłbym powiedzieć, że w końcu, bo Dawid zawsze ten drugi skok gdzieś tam troszkę psuł. W końcu skoczył tak, jak powinien skoczyć. Oczywiście Kobayashi zepsuł skok, więc to też ułatwiło całe zadanie - mówił Orzeł z Wisły. - Ale Kamil - awans, Piotrek - awans i w końcu cała szóstka w finale. Na tym nam zależało - dodał.

- Byłem spokojny, gdy widziałem jak Ryoyu skoczył. Później już tylko Dawid stał na rozbiegu, a my nie możemy mu pomóc stojąc gdzieś obok. On musi to wytrzymać. Jest teraz w bardzo dobrej formie, jest mocny. Myślę, że to jego przełom - podkreślił były znakomity skoczek.

- Dawid się cały czas nakręca, robi swoją robotę, idzie do przodu. Wie, że może, a to bardzo go upewnia w tym, co robi. Zaczyna się robić nieobliczalny, tak jak do tej pory był Kobayashi - mówił dyrektor reprezentacji Polski.

W niedzielnym konkursie po raz pierwszy w sezonie sześciu Polaków wystąpiło w serii finałowej. Przełom całej ekipy? - Większego impulsu już być nie mogło. Mamy zwycięstwo, trzecie miejsce, sześciu Polaków w finale. Myślę, że to bardzo mocno zmobilizuje tych chłopaków, którzy dzisiaj zapunktowali - ocenił Małysz.

- Gdyby tutaj nie było przełomu, byłaby krytyka. A tego się obawiamy, bo potrzebujemy przede wszystkim spokoju - zaznaczył.

Przed naszymi skoczkami upragnione konkursy w Zakopanem, już w najbliższy weekend. Tam zawsze atmosfera jest magiczna, a trybuny szczelnie wypełnione.

- Teraz Zakopane, aż się boję, co tam się będzie działo. Podeszli do mnie Norwegowie i pytali, czy po tym zwycięstwie będą pełne trybuny. Ja mówię: nawet bez tego byłyby pełne trybuny. Ale teraz już sobie nie wyobrażam, co się będzie działo - podsumował Małysz.

Zdjęcie Dawid Kubacki triumfuje w otoczeniu kolegów z drużyny / PAP/EPA

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi Japonia 1092 pkt 2. Kamil Stoch

Polska 624 3. Piotr Żyła

Polska 591 4. Dawid Kubacki Polska 532 5. Stefan Kraft Austria 481 6. Stephan Leyhe Niemcy 469 7. Karl Geiger Niemcy 418 8. Johann Andre Forfang Norwegia 406 9. Robert Johansson Norwegia 373 10. Markus Eisenbichler Niemcy 369 ... 30. Jakub Wolny Polska 88 38. Stefan Hula Polska 29 49. Maciej Kot Polska 13

Puchar Narodów w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Polska 2277 pkt 2. Niemcy 2139 3. Japonia 1705 4. Norwegia 1279 5. Austria 1220 6. Słowenia 799 7. Szwajcaria 514 8. Rosja 450 9. Czechy 416 10. Finlandia 178 11. Bułgaria 117 12. USA 18 13. Estonia 12 14. Kanada 9 15. Włochy 7

WS