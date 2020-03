Rozprzestrzeniający się w bardzo szybkim tempie koronawirus storpedował niemal wszystkie wydarzenia sportowe na świecie. Z pandemią przegrali także skoczkowie narciarscy, którzy przedwcześnie musieli zakończyć sezon. Teraz, za sprawą Macieja Kota, poznaliśmy nieco więcej kulisów awaryjnie zorganizowanego powrotu naszej reprezentacji do kraju prezydenckim samolotem oraz dowiedzieliśmy się, jak wyglądają szczegóły kwarantanny.

Decyzja o zakończeniu sezonu Pucharu Świata, a tym samym przerwaniu trwającego w Norwegii turnieju Raw Air, zapadła w czwartek. I szybko pojawił się olbrzymi problem, bo powrót naszej drużyny narodowej do kraju był zaplanowany dopiero po ostatnich zawodach, czyli w poniedziałek.

Naprędce trzeba było jednak szukać awaryjnego rozwiązania, a kroki zostały skierowane do najwyższych władz w naszym państwie. Pozytywna odpowiedź z kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy pojawiła się już po kilku godzinach i nasi kadrowicze, wraz z całym sztabem oraz grupą dziennikarzy, w piątek wystartowali z lotniska z Trondheim.

- Dzięki pomocy pana prezydenta udało nam się bezpiecznie wrócić do kraju. Sytuacja bardzo szybko się zmieniała, bo nasz powrót był zaplanowany na poniedziałek, dopiero po zawodach w Vikersund. Jednak wiadomo, że sprawy szybko się potoczyły, loty zostały odwołane, więc musieliśmy jak najszybciej wracać do domu, żeby tam na miejscu, w Norwegii, uniknąć kwarantanny. Każdy chciał jak najszybciej wrócić do domu i do rodziny - opowiedział na antenie TVP Info Maciej Kot.

Nasz skoczek, który w tym sezonie nie błyszczał formą, docenia fakt, że organizatorzy w trakcie kilkudniowych zmagań robili wiele, aby uchronić zawodników, a także osoby postronne. - Nikt nie miał problemów, też byliśmy dobrze odizolowani jako drużyna. Przez cały turniej Raw Air byliśmy zamkniętą grupą, która na szczęście nie miała styczności z wielką publiką, ale oczywiście trzeba dmuchać na zimne i zachowywać się odpowiedzialnie. My możemy czuć się dobrze, ale moglibyśmy innych narażać na niepotrzebne niebezpieczeństwo - wyjaśnił podopieczny trenera Michala Doleżala.

W tej chwili wszyscy nasi zawodnicy, na czele z Dawidem Kubackim, czwartym skoczkiem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata oraz Kamilem Stochem, zwycięzcą okrojonego Raw Air, realizują zaleconą im kwarantannę.

- Pierwsze badania przeszliśmy jeszcze w samolocie na lotnisku w Krakowie. Po pierwszej, pozytywnej kontroli pojechaliśmy do domów, gdzie każdy ma zaleconą 14-dniową kwarantannę z pomiarem temperatury i pozostajemy w zamknięciu. Mamy stały kontakt z naszymi doktorami z Polskiego Związku Narciarskiego, więc jesteśmy pod stałą opieką - uspokoił Orzeł.

Na koniec 28-letni zawodnik zaapelował do wszystkich, by poważnie podeszli do wszelkich restrykcji i ograniczyli aktywność w miejscach publicznych. - Zachęcam do tego wszystkich, nie tylko młodych ludzi, by zachowywali się przede wszystkim odpowiedzialnie. Jednak mam wrażenie, że my, Polacy, potrafimy jednoczyć się w trudnych momentach. Mam nadzieję, że tak samo będzie w tej sytuacji. Mnie samemu nie jest łatwo siedzieć samemu w pokoju, gdzie dawno nie widziałem się z rodziną i z żoną, a jedzenie dostaję pod drzwi. Jednak taka jest kolej rzeczy - podkreślił Kot na antenie TVP Info.



