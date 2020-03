Maciej Kot nie był zadowolony ze swoich skoków w konkursie drużynowym w Oslo. Był dla siebie bardzo krytyczny i przyznał, że gdyby lepiej się zaprezentował, to Polacy mogliby znaleźć się na podium. A tak uplasowali się na czwartym miejscu.

- Fajnie byłoby wrócić do drużynówki po ponad rocznej przerwie i stanąć na podium. Do tego zabrakło moich dobrych skoków. Jestem wkurzony na to, jak się potoczyło. Cały czas niewiele brakuje, ale są to detale - powiedział Kot w rozmowie z TVP Sport.

Polski skoczek dokładnie wie z czym ma problem. Twierdzi, że chodzi o pozycję najazdową.

- Brakuje systematyczności i ustabilizowania formy. Mam problem z czuciem na rozbiegu. - przyznał i dodał - W Pucharze Kontynentalnym skakałem w innym kombinezonie i to trochę mi zmienia czucie. Jak dojadę do progu, jak wczoraj w kwalifikacjach czy dziś w drugiej serii, to skok wygląda dobrze. To są drobne rzeczy, kwestia czucia pozycji. Być może potrzeba paru skoków, żeby wczuć się w to wszystko i oddawać normalne skoki.

Ze względu na epidemię koronawirusa zawody w Oslo odbywają się przy pełnych trybunach. Kot jednak twierdzi, że nie wpływa to na jego postawę.

- Lepiej byłoby gdyby była wrzawa i polscy kibice, ale po Pucharze Kontynentalnym jestem przyzwyczajony do takiej atmosfery - zakończył.

