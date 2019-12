Z powodu złych warunków atmosferycznych - zbyt silnego wiatru - zostały odwołane kwalifikacje do zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Kuusamo. W konkursie, który ma rozpocząć się o 16.30, wystąpi wszystkich 65 zawodników.

Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) zastrzegła na Twitterze, że kolejne informacje będą znane o 16.15. Nie jest wykluczone, że konkurs w ogóle się nie odbędzie.

Sobota w Finlandii nie była udana dla Polaków. Aż sześciu co prawda zdołało awansować do drugiej serii, ale najlepszym wynikiem okazało się dwunaste miejsce Dawida Kubackiego. 13. był Piotr Żyła, 15. Kamil Stoch, 18. Maciej Kot, 22. Stefan Hula, a 27. Jakub Wolny. Na jednej próbie udział zakończył 46. Klemens Murańka.



Na razie formą imponuje Daniel-Andre Tande. Norweg wygrał oba dotychczasowe konkursy i w niedzielę może pójść w ślady Andreasa Koflera. Austriak sezon 2011/12 zaczął od trzech zwycięstw. Z Polaków w klasyfikacji generalnej najwyższe miejsce - piąte - zajmuje Stoch, który do lidera traci 126 pkt.