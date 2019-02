To był fantastyczny przedłużony weekend w wydaniu polskich skoczków na mamucim obiekcie w Oberstdorfie. Finałem był zakończony kapitalnym wynikiem niedzielny konkurs, wygrany przez Kamila Stocha i z trzecim miejscem Dawida Kubackiego, który dzień wcześniej zaliczył nagłe tąpnięcie dyspozycji.

Aby pokazać pełnię niedzielnych dokonań Orłów Stefana Horngachera, trzeba jeszcze dodać czwarte miejsce Piotra Żyły oraz szóste Jakuba Wolnego.

W wydaniu Kubackiego fantastycznie zakończył się już pierwszy, piątkowy konkurs na skoczni do lotów w Oberstdorie, gdy nasz zawodnik zajął drugie miejsce. Zanim przyszedł ostatni konkurs, w sobotę doszło do niespodziewanego, na szczęście jednodniowego regresu dyspozycji. Jej skutkiem było dopiero 22. miejsce nowotarżanina.

Tak odległa lokata musiała zaskoczyć samego zawodnika, który w pierwszej serii - jak sam utrzymuje - oddał poprawny skok, który jednak nie przełożył się na odległość.

To pierwsze w sezonie i 32. w karierze zwycięstwo Stocha. Kubacki natomiast po raz dziewiąty stanął na podium.

- To jest skocznia mamucia, więc tu w powietrzu jeszcze można celować w "ślady", które już są "wyjeżdżone", tak że nie było większego problemu z lądowaniem. Natomiast, z tego co słyszałem, to w pierwszej serii nie do końca trafiłem z warunkami, bo skok wydawał się całkiem fajny, ale cóż... nie będę narzekał, bo skończyło się bardzo fajnie - powiedział Kubacki na antenie TVP Sport, opromieniony już niedzielnym sukcesem drużyny.

Zawodnik wytłumaczył, dlaczego dwa podia przedzielił tak odległym miejscem w drugim konkursie. - W sobotę miałem troszeczkę gorszy dzień, gdzieś po tej pierwszej piątkowej serii skoków nogi to odczuły i myślę, że przez to później nie chciały tak dobrze działać na progu. A wystarczy, że trochę nie "nakręci" na progu i później jest ciężko na dole odlecieć - powiedział 28-latek z klubu Wisła Zakopane.

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1380 pkt 2. Kamil Stoch (Polska) 929 3. Stefan Kraft (Austria) 917 4. Piotr Żyła (Polska) 827 5. Dawid Kubacki (Polska) 741 6. Robert Johansson (Norwegia) 617 7. Stephan Leyhe (Niemcy) 604 8. Timi Zajc (Słowenia) 603 9. Johann Andre Forfang (Norwegia) 582 10. Markus Eisenbichler (Niemcy) 581 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Polska 3437 pkt 2. Niemcy 3023 3. Japonia 2485 4. Austria 2326 5. Norwegia 2077 6. Słowenia 1602 Zobacz pełną tabelę