Dawid Kubacki był najlepszy z Polaków podczas pierwszego oficjalnego treningu na skoczni w rosyjskim Niżnym Tagile. Wygrał Słoweniec Domen Prevc. Rewelacyjnie zaprezentował się Rosjanin Roman Trofimow, który skokiem na 141,5 m wyrównał rekord obiektu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PŚ. Kamil Stoch trzeci w Kuusamo. Wygrał Ryoyu Kobayashi. Wideo © 2018 Associated Press

Trener "Biało-Czerwonych" Stefan Horngacher zabrał do Rosji żelazny skład z Kamilem Stochem na czele, Oprócz lidera Orłów w Niżnym Tagile wystąpi także Piotra Żyła, który ostatnio prezentuje wysoką formę. Skład Polaków uzupełniają Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Stefan Hula i Maciej Kot.



W pierwszym treningu błysnął reprezentant gospodarzy Roman Trofimow. Rosjanin poszybował na 141,5 m, czym wyrównał rekord obiektu należący do Norwega Johanna Andre Forfanga. Warto zaznaczyć, że Trofimow rewelacyjny wynik osiągnął startując z piątej belki. Od Kubackiego zawodnicy skakali z drugiej platformy startowej, a Żyła, Stoch i Ryoyu Kobayashi z pierwszej.



Kot nie miał zbyt udanego weekendu w Kuusamo. W Niżnym Tagile 27-letni zawodnik liczy, że znajdzie receptę na lepsze skoki. W pierwszym treningu Kot uzyskał przyzwoity wynik - 129 m z belki ustawionej na czwartej platformie startowej. Krócej od kolegi z kadry skoczył Hula (125,5 m), ale z trzeciej belki i dlatego w klasyfikacji zajął wyższe miejsce.



Wolny miał 119,5 m. Z bardzo dobrej strony pokazał się Kubacki. Polak po skoku na 129,5 m z belki numer dwa przez chwilę był nawet liderem. Następny w kolejności Forfang wylądował na 135. metrze i to on zmienił Kubackiego na prowadzeniu. Trzy i pół metra krócej od Norwega wylądował Słoweniec Domen Prevc, ale dostał wyższą rekompensatę za wiatr dzięki czemu został nowym liderem.



Liczyliśmy na to, że może Stoch lub Żyła poprawią wynik Prevca. Nic takiego się nie stało. Żyła uzyskał 121 m, a Stoch dwa metry dalej, co dało mu 14 . miejsce.

Reklama

Pierwszy trening wygrał Prevc. Drugie miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej PŚ Japończyk Ryoyu Kobayashi (130 m), a trzecie miejsce zajął Forfang. Najlepszy z "Biało-Czerwonych" Kubacki zajął 6. miejsce. Stoch był 14., Hula 15., Żyła 21., Kot 28., a Wolny 30.