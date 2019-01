Dawid Kubacki w niesamowitym stylu wygrał niedzielny konkurs PŚ indywidualny w Predazzo, ale po zawodach zachowywał spokój. - Powiedziałbym, że to były po prostu bardzo dobre skoki - powiedział skromnie Kubacki.

Z ogromnym spokojem podszedł do swojego pierwszego triumfu w zawodach Pucharu Świata 28-letni skoczek.



- Nie zgodziłbym się, że była to mistrzowska klasa. Powiedziałbym, że to były po prostu bardzo dobre skoki. Z tego jestem bardzo zadowolony. W pierwszej serii trochę zawiodłem przy lądowaniu, zabrakło telemarku. Metoda małych kroczków działa i wreszcie jest to upragnione pierwsze miejsce - ocenił na gorąco przed kamerami TVP.



Kubacki został zapytany, czy wiedział, ile musi skoczyć, by w drugim skoku pokonać Stefana Krafta.



- Widziałem, jakie były wyniki po pierwszej serii. Ale jeśli chodzi o matematykę, to wiem, że muszę liczyć na siebie - śmiał się polski skoczek.



- Do góry nie słychać aż tak tej wrzawy. Słychać muzykę, która jest na dole, ale nie słychać, kto ile skoczył. Dopiero po wyjściu z progu człowiek widzi tę zieloną kreskę i wie ile, musi skoczyć. Już w locie widziałem, że ją przeskoczę - dodał zwycięzca konkursu w Preddazo.



- W ten sukces włożyłem dużo pracy. Zarówno mentalnie, jak i fizycznie. Jest jeszcze sporo niedociągnięć, przyjmuję to zwycięstwo ze spokojem - zakończył swoją wypowiedź Kubacki.

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi Japonia 1092 pkt 2. Kamil Stoch

Polska 624 3. Piotr Żyła

Polska 591 4. Dawid Kubacki Polska 532 5. Stefan Kraft Austria 481 6. Stephan Leyhe Niemcy 469 7. Karl Geiger Niemcy 418 8. Johann Andre Forfang Norwegia 406 9. Robert Johansson Norwegia 373 10. Markus Eisenbichler Niemcy 369 ... 30. Jakub Wolny Polska 88 38. Stefan Hula Polska 29 49. Maciej Kot Polska 13

Puchar Narodów w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Polska 2277 pkt 2. Niemcy 2139 3. Japonia 1705 4. Norwegia 1279 5. Austria 1220 6. Słowenia 799 Zobacz pełną tabelę