Trwa niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Kuusamo z udziałem pięciu Polaków. Śledź przebieg rywalizacji w Interii.

W kwalifikacjach najlepiej z "Biało-Czerwonych" spisał się Kamil Stoch, który skokiem na odległość 132,5 m zajął szóste miejsce. Oprócz lidera naszej kadry do konkursu awansowało jeszcze czterech jego kolegów: Stefan Hula, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Jakub Wolny. Kompletnie zawiódł Maciej Kot. Skoczył tylko 105 m i zajął dopiero 60. miejsce.



Kwalifikacje wygrał Austriak Stena Kraft z wynikiem 135,5 m. Drugie miejsce zajął Słoweniec Domen Prevc (138 m), a trzeci był Norweg Robert Johansson (135 m).



Podczas sobotnich zawodów skoczkom i organizatorom mocno we znaki dawał się wiatr. Z tego powodu konkurs składał się z jednej serii, a kwalifikacje w ogóle się nie odbyły. W tych loteryjnych warunkach najwięcej powodów do zadowolenia miał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Kolejne dwa miejsca na podium zajęli Polacy - Kamil Stoch i Piotr Żyła.

Jako pierwszy na belce ustawionej na dziewiątej platformie startowej usiadł weteran skoków 46-letni Noriaki Kasai. Słynny Japończyk skoczył 121,5 m. Znacznie lepiej zaprezentował się Szwajcar Andreas Schuler, który skokiem na 129 m objął prowadzenie. Z pozycji lidera cieszył się krótko. O jeden punkt wyprzedził go Austriak Philipp Aschenwald (129 m). Pozytywnie zaskoczył Estończyk Artti Aigro. 19-latek wylądował metr dalej od Schulera i Aschenwalda. Aigro ma duże szanse na pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata.

Młodego Estończyka na pozycji lidera zastąpił Naoki Nakamura. Japończyk wprawdzie wylądował pół metra bliżej do Aigro, ale dostał lepsze noty od sędziów (128,4 pkt).

