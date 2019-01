Kamil Stoch, Dawid Kubacki i spółka w pogoni za niesamowitym Ryoyu Kobayashim! We włoskim Predazzo trwa konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach. Wiatr storpedował dzisiejsze kwalifikacje. Jak będzie w konkursie? Sprawdzaj wyniki na żywo w Interii!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stoch i Kubacki na podium, Kobayashi wciąż poza zasięgiem. Wideo © 2019 Associated Press

Faworytem konkursu jest Japończyk Kobayashi. Lider PŚ wygrał sześć ostatnich konkursów. Jeśli wygra także dzisiaj, zostanie rekordzistą wszech czasów w liczbie wygranych zawodów PŚ z rzędu.

Reklama

Dzisiejszy konkurs jest szczególny także dla Stocha, który startuje w 300. zawodach Pucharu Świata w karierze. W konkursie wystąpią również: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Stefan Hula i Maciej Kot. Dzisiejsze kwalifikacje zostały przerwane i odwołane z powodu zbyt silnego wiatru. W konkursie startuje 59 zawodników.

Konkurs rozpoczął się z piątej belki startowej. Włoch Federico Cecon skoczył 103,5 m. Natychmiast podniesiono belkę o dwa stopnie. Giovanni Bresadola doleciał do 93 m.

Po trzech skokach belka powędrowała na pozycję numer 10. Słoweniec Tilen Bartol, podobnie jak w przerwanych dzisiaj kwalifikacjach, doleciał do 114 m i został liderem. Wyprzedził go Japończyk Shohei Tochimoto skokiem na 117,5 m. O pół metra dalej doleciał Kazach Siergiej Tkaczenko i on wskoczył na pierwszą pozycję.

Maciej Kot popisał się niezłym skokiem na 116,5 m. Polak zajął pozycję lidera.



PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi Japonia 1056 pkt 2. Piotr Żyła

Polska 565 3. Kamil Stoch

Polska 564 4. Stephan Leyhe Niemcy 456 5. Dawid Kubacki Polska 432 6. Karl Geiger Niemcy 406 7. Stefan Kraft Austria 401 8. Johann Andre Forfang Norwegia 384 9. Markus Eisenbichler Niemcy 329 10. Robert Johansson Norwegia 323 ... 28. Jakub Wolny Polska 86 38. Stefan Hula Polska 28 54. Maciej Kot Polska 7

Puchar Narodów w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Polska 2082 pkt 2. Niemcy 2009 3. Japonia 1655 4. Norwegia 1155 5. Austria 1124 6. Słowenia 759 7. Szwajcaria 461 8. Rosja 450 9. Czechy 398 10. Finlandia 170 11. Bułgaria 113 12. USA 18 13. Estonia 12 14. Kanada 9 15. Włochy 7

Zdjęcie Dawid Kubacki / AFP

WS