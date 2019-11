Niemiecki skoczek narciarski Severin Freund nabawił się kolejnej kontuzji. Tym razem narzeka na ból pleców. Na razie nie wiadomo, czy jego przerwa w treningach potrwa parę dni, czy dłużej. W weekend w fińskim Kuusamo odbędą się drugie w tym sezonie zawody Pucharu Świata.

Freund na inaugurację w Wiśle nie startował, bo dochodzi do siebie po operacji kolana. Wszystko szło jednak w dobrym kierunku i zarówno on, jak i trener Stefan Horngacher mieli nadzieję, że szybko dołączy do kadry.

"Robię wszystko, żeby jak najszybciej stanąć znowu na nogi. Pracuję z lekarzem i fizjoterapeutą i jestem pewien, że to da efekty. Niebawem znowu wrócę na skocznię" - zapowiedział na Twitterze Freund, zwycięzca klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w sezonie 2014/15.