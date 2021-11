As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Iga Świątek 49% Dawid Tomala 51%

Klimec, która w obu seriach oddała najdłuższe skoki - 92 i 97 metrów, o 8,1 pkt wyprzedziła swoją rodaczkę Ursę Bogataj oraz o 9,2 Niemkę Katharinę Althaus. Czwarta była najlepsza w piątek Austriaczka Marita Kramer.

Konderla uzyskała 73 m i została sklasyfikowana na 37. pozycji w gronie 40 startujących. Kamila Karpiel i Kinga Rajda odpadły w kwalifikacjach.

W klasyfikacji PŚ prowadzi Klimec, która na inaugurację była druga.

Zdjęcie Nicole Konderla / Damian Klamka / East News

pp/ giel/