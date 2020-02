Sześciu z siedmiu Polaków uzyskało awans do niedzielnego konkursu na skoczni Kulm. Odpadł jedynie Andrzej Stękała. Kwalifikacje wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, a najwyżej z Polaków uplasowali się Kamil Stoch (7.) i Jakub Wolny (9.).

Sobota w austriackim Bad Mitterndorf była dla Polaków bardzo udano - Piotr Żyła zwyciężył na "mamuciej" skoczni, Dawid Kubacki zajął piąte miejsce, a Kamil Stoch siódme. Czy dziś uda im się powtórzyć swoje osiągnięcia?

W kwalifikacjach "Biało-Czerwoni" spisywali się bez szału, ale sam Żyła żartował, że "petardy" zostawia na konkurs. Najwyżej z Polaków, na siódmym miejscu sklasyfikowany został Kamil Stoch. Wysoko był także Jakub Wolny, kończąc kwalifikacje na dziewiątym miejscu.

Najlepszy w kwalifikacjach okazał się Japończyk Ryoyu Kobayashi. Drugie miejsce zajął Słoweniec Timi Zajc, a trzecie jego rodak Anże Lanisek.



Początek niedzielnego konkursu o godzinie 11.

Przebieg kwalifikacji:

Zawodnicy rozpoczęli kwalifikacje w kolejności odwrotnej do miejsc zajmowanych w klasyfikacji PŚ w lotach. Jako pierwszy na belce pojawił się Włoch Federico Cecon, który uzyskał 187 m. Tuż po nim kompletnie nie poradził sobie Gregor Schlierenzauer, skacząc zaledwie 101,5 m. To wynik na "mamucie" wręcz kompromitujący.

Jako piąty skoczek, a pierwszy z Polaków, skok kwalifikacyjny oddał Klemens Murańka. Wylądował na 196,5 m. Znacznie krócej od Murańki, bo 184,5 m uzyskał Andrzej Stękała, który jednak otrzymał sporą rekompensatę za wiatr w porównaniu do konkurentów. Obaj musieli liczyć na potknięcia rywali, by awansować do konkursu.

Jako pierwszy z "Biało-Czerwonych" awans do konkursu zapewnił sobie Aleksander Zniszczoł, po skoku na 189,5 m. Zajął miejsce tuż przed Murańką. Chwilę później okazało się, że Murańka także weźmie udział w konkursie.

Piękny skok oddał Jakub Wolny! Potwierdził, ze czuje się dobrze na "mamutach", szybując na odległość 223,5 m. Po swojej próbie przegrywał jedynie z Domenem Prevcem o 0,5 pkt.

Ze swojej próby do końca zadowolony nie był Kamil Stoch, choć odległość nie należała wcale do krótkich. Orzeł z Zębu poleciał na 218 m i po swojej próbie był na piątym miejscu. Wyprzedził m.in. Wolnego, choć skoczył krócej od niego.

Bez fajerwerków, ale z pewnym awansem do konkursu, obyło się także przy próbie Dawida Kubackiego. Triumfator TCS uzyskał 212 m i uplasował się w drugiej dziesiątce.

Piotr Żyła także, miejmy nadzieję, całą moc zachował na konkurs. Poszybował na 208,5, zajmując ostatecznie 25. miejsce.

Kwalifikacje wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi przed Słoweńcami Timim Zajcem oraz Anże Laniskiem.



Miejsca Polaków: 7. Kamil Stoch, 9. Jakub Wolny, 15. Dawid Kubacki, 25. Piotr Żyła, 39. Aleksander Zniszczoł, 40. Klemens Murańka, 43. Andrzej Stękała.