Weekend w Predazzo zdecydowanie należał do Karla Geigera, który dwukrotnie triumfował tam na skoczni normalnej. Niemiec dzięki zwycięstwom pewnie utrzymuje miejsce na pozycji lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. - Karl jest w tej chwili naprawdę stabilny – mówi Stefan Horngacher.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. PŚ w skokach. Zwycięstwo Geigera, podium Kubackiego. Wideo © 2019 Associated Press

Niedzielne zwycięstwo na skoczni w Val di Fiemme to dla Karla Geigera czwarte miejsce na podium w nowym roku i drugie zwycięstwo. Niemiec plasuje się aktualnie na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z dorobkiem 819 punktów na koncie. Znajdujący się za jego plecami Stefan Kraft zgromadził do tej pory 699 punktów. Czwarty w "generalce" jest Dawid Kubacki, który traci do Geigera 255 punktów.

Reklama

Choć dopiero zbliżamy się do połowy sezonu, skoczek jest już pytany przez dziennikarzy o wyścig po "Kryształową Kulę".

"To byłoby oczywiście niesamowite, ale sezon jest jeszcze długi. Nie mamy nawet za sobą połowy. Nadal będę pracować na pełnych obrotach i wtedy to może wystarczyć" - powiedział Geiger niemieckiej telewizji.

Ostatnim Niemcem, który zdobył "Kryształową Kulę", był Severin Freund w sezonie 2014/2015. Teraz kibice naszych zachodnich sąsiadów największe nadzieje upatrują właśnie w zawodniku, który na początku lutego skończy 27 lat.

"Karl jest w tej chwili naprawdę stabilny, Widziałem w nim potencjał już w lecie i jeśli będzie tak dalej, może wygrać cały cykl" - stwierdził szkoleniowiec niemieckich skoczków, Stefan Horngacher.

Warto dodać, że Geiger od inauguracji PŚ w listopadzie ani razu nie wypadł z najlepszej dziesiątki, a najgorsze miejsce zajął 4 stycznia w Innsbrucku. Wówczas uplasował się na ósmej pozycji.

"Czuję się bardzo dobrze w żółtej koszulce, choć nie wiem, czy żółty jest akurat moim ulubionym kolorem" - dodał Geiger.

AB

PŚ w skokach 2019/20 - klasyfikacja 1. Karl Geiger (Niemcy) 819 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 699 3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 654 4. Dawid Kubacki (Polska) 564 5. Marius Lindvik (Norwegia) 505 6. Kamil Stoch (Polska) 435 7. Daniel Andre Tande (Norwegia) 397 8. Philipp Aschenwald (Austria) 386 9. Peter Prevc (Słowenia) 373 10. Johann Andre Forfang (Norwegia) 325 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach 2019/20 - klasyfikacja 1. Austria 2588 pkt 2. Norwegia 2210 3. Polska 2054 4. Niemcy 1951 5. Japonia 1770 6. Słowenia 1542 7. Szwajcaria 497 8. Czechy 126 Zobacz pełną tabelę