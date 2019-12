Kamil Stoch był najlepszym Polakiem w niedzielnym konkursie w Niżnym Tagile. Skoczek z Zębu zajął 15. miejsce. – Warunki nie były wybitnie latwe i stabilne – powiedział po konkursie.

Na rosyjskiej skoczni warunki dyktował wiatr. Polacy mieli z tym problem. - Warunki nie były wybitnie łatwe i stabilne. Trzeba było sobie jakoś radzić. Mogę powiedzieć, że po prostu popełniłem dużo błędów - powiedział Stoch, w rozmowie z Eurosportem.

Na warunki narzekał też Jakub Wolny, który znalazł się na 16. pozycji. Był jednak zadowolony ze swojej postawy. - Jeśli chodzi o wiatr, to nie wylosowałem najlepiej, ale pozytywne jest to, że skoki w końcu są takie jak chce - podkreślił i dodał: Wydaje mi się, że obydwa skoki były oddane z podobną energią . Po takim konkursie ciężko patrzeć na metry i na tej podstawie wyciągać wnioski. Punkty są, więc jest na plus.

Obaj Polacy mieli problemy z lądowaniem. - Nie byłem do końca skoncentrowany i nie przypilnowałem wszystkiego - tłumaczył Stoch.

Z kolei Wolny zdradził, że walczył o jak najlepszą odległość. - Chciałem "ciągnąć" skok do końca. To dlatego, że na buli wiało w plecy, a potem pod narty i próbowałem to wykorzystać - tłumaczył.



MP



PŚ w skokach 2019/20 - klasyfikacja 1. Daniel Andre Tande (Norwegia) 260 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 196 3. Karl Geiger (Niemcy) 192 4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 190 5. Philipp Aschenwald (Austria) 164 6. Anze Lanisek (Słowenia) 161 7. Yukiya Sato (Japonia) 138 8. Kamil Stoch (Polska) 120 9. Dawid Kubacki (Polska) 117 10. Killian Peier (Szwajcaria) 106 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach 2019/20 - klasyfikacja 1. Austria 1020 pkt 2. Norwegia 902 3. Słowenia 631 4. Polska 628 5. Japonia 614 6. Niemcy 581 7. Szwajcaria 238 8. Finlandia 60 Zobacz pełną tabelę