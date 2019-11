Kamil Stoch zajął trzecie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Słowa uznania dla lidera "Biało-Czerwonych", który po pierwszej serii był 12. Ze zwycięstwa na skoczni im. Adama Małysza cieszył się Norweg Daniel Andre Tande. Groźnie wyglądający upadek w pierwszej serii miał Piotr Żyła. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało. Popularny "Wiewiór" jest mocno poobijany.

Inauguracja PŚ miała miejsce w sobotę, kiedy to odbyła się "drużynówka". Po pierwszej serii Polacy byli liderami, ale ostatecznie zajęli trzecie miejsce. Triumfowali Austriacy przed Norwegami.



Biorąc pod uwagę indywidualne występy najlepszą łączną notę otrzymał Dawid Kubacki i to on jest jednym z faworytów konkursu.



Oprócz niego w niedzielę zobaczymy jeszcze siedmiu "Biało-Czerwonych". Kwalifikacje przebrnęli: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Stefan Hula, Maciej Kot, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł.



Piątkowe kwalifikacje wygrał Niemiec Karl Geiger. Drugie miejsce zajął Szwajcar Killian Peier, a trzecie Austriak Daniel Huber. Najlepszy z Orłów Kubacki uplasował się na siódmej lokacie.

I seria

Niestety, w Wiśle "kręci" wiatr, który dał się zawodnikom we znaki w serii próbnej. Nie poradził sobie choćby Stoch. Nasz mistrz uzyskał tylko 104,5 m. W serii próbnej wiatr rozdawał karty, oby tak nie było w konkursie.

Zaczynamy z piątej platformy startowej. Konkurs otworzył Zniszczoł. Nie była to udana próba Polaka. Skoczył zaledwie 103 m (66 pkt) i z takim wynikiem ciężko mu będzie awansować do finału. Słabiutki skok miał też Denis Korniłow. Rosjanin miał wiatr pod narty, ale wylądował na 96. metrze.

I zaczynają się kłopoty. Szwajcar Andreas Schuler ściągnięty z belki z powodu zbyt mocnego wiatru. Cały czas czerwone światło. W takich warunkach nie ma mowy o skakaniu.

Wiatr się nieco uspokoił i Schuler w końcu ruszył. Szwajcar uzyskał 107,5 m. Szczęście dopisało Norwegowi Thomasowi Markengowi, który trafił na dobre warunki to wykorzystał. Skoczył 124 m i z notą 107,6 pkt objął prowadzenie w konkursie.

Trener Orłów Michal Doleżal dal sygnał Pawłowi Wąskowi. 20-letni zawodnik walczył o odległość, ale uzyskał 106,5 m (73,3 pkt).

Niezłe próby w wykonaniu Niemca Piusa Paschke (118 m) i Słoweńca Tilena Bartola (118,5 m).

Jako trzeci z "Biało-Czerwonych" zaprezentował się Maciej Kot, który oddał przyzwoity skok na odległość 116,5 m (97 pkt) i to powinno wystarczyć, żeby awansować do finału.

Sprzyjające warunki wykorzystali Norweg Marius Lindvik i Austriak Jan Hoerl. Obaj poszybowali na 126 m, ale wyższą notę ma Hoerl (114,4 pkt) i to on jest nowym liderem oraz zapewnił sobie występ w finale. Młody Austriak krótko cieszył się z prowadzenia. Świetny skok na 136 m oddał Norweg Robin Pedersen, ale wyprzedził Hoerla o zaledwie 0,3 pkt.

Hula nie poszedł w ślady Pedersena. Wręcz przeciwnie. Doświadczony Polak wylądował aż 30 metrów bliżej.

Norwegowie dominują w konkursie. Przed chwilą błysnął Pedersen, a teraz Daniel Andre Tande i to on po skoku na 127 m (116,2 pkt) jest nowym liderem.



O to do końca będzie drżał Jakub Wolny, który miał 110,5 m. Nasz zawodnik tylko machnął ręką i widać wyraźnie, że jest mocno zawiedziony.

Przed nami ostatnich 10 zawodników, w tym trzech Polaków: Kubacki, Żyła i Stoch. W dalszym ciągu liderem jest Tande. Kolejna przerwa w konkursie z powodu zbyt mocnego wiatru.

Zawody zostały wznowione. Wiatr jednak cały czas "kręci". Zawody zostały wznowione. Wiatr jednak cały czas "kręci". Przerwa nie zdekoncentrowała Niemca Karla Geigera. Zwycięzca kwalifikacji osiągnął 127 m i z notą 116,6 wskoczył na czoło stawki.

Niewiarygodne. Koszmar mistrza świata Markusa Eisenbichlera. Niemiec skoczył tylko 73 m i jest ostatni.

Kubacki nie zawiódł. Nasz faworyt poleciał na 125 m, co daje mu na razie 12. miejsce i występ w finale. Żyła ściągnięty z belki. Popularny "Wiewiór" dostał zielone światło. Żyła wylądował na 119. metrze, ale miał upadek przy lądowaniu.

Stoch skoczył 118 m, ale nie jest zadowolony ze swojej próby.



Po pierwszej serii prowadzi Geiger. Drugie miejsce zajmuje Tande, a trzecie Pedersen. Najlepszy z Polaków Stoch jest 12. Oprócz niego do finałowej serii awansowało jeszcze dwóch Orłów - Kubacki (14.) i Kot (21.).



II seria

Warunki nadal są trudne, ale druga seria właśnie się rozpoczęła. Znakomity skok oddał Yukiya Sato, który poszybował na 129 m i może liczyć na duży awans w klasyfikacji.

Japończyk już nie jest liderem. Zastąpił go Forfang, który poszybował aż na 136 m.

Maciej Kot oddał pół metra dłuższy skok niż w pierwszej serii. Polak uzyskał 117 m. Tymczasem nowym liderem został Słoweniec Timi Zajc po świetnej próbie na 134,5 m (222,3 pkt).

Dobry wynik Kubackiego - 127,5 m.

Brawo Stoch! Mistrz z Zębu skoczył dużo lepiej w finale. Lider Orłów osiągnął w finale 126,5 m (224,2 pkt) i jest na czele. Krótką chwilę Stoch był na prowadzeniu. Polaka zmienił Słoweniec Anze Lanisek, który skoczył pół metra bliżej niż Stoch, ale miał nad nim przewagę z pierwszej serii.



Tande pokazał klasę w finale. Norweg wytrzymał presję i poleciał aż na 129 m. Czy to mu da zwycięstwo?



Wszystko zależy od Geigera. Prowadzący po pierwszej serii Niemiec zepsuł skok. Osiągnął tylko 118 m i spadł z pierwszego na siódme miejsce. To oznacza, że Stoch jest na podium!

Kubacki uplasował się na siódmym miejscu ex aequo z Geigerem. Kot zakończył konkurs na 25. pozycji.