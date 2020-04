PŚ w skokach. Kamil Stoch rozważa, by w przyszłości zostać trenerem

Miniony sezon, zakończony przedwcześnie z powodu epidemii koronawirusa, nie był dla Kamila Stocha z gatunku tych wymarzonych. "Orzeł z Zębu" bardzo udane konkursy przeplatał tymi mniej błyskotliwymi, ale nie ma obaw, że trzykrotny mistrz olimpijski chce zakończyć karierę. Przeciwnie, wciąż chce robić postępy i rywalizować o zwycięstwa, niemniej - jak przystało na roztropnego 32-letniego sportowca, snuje także plany na nie tak odległą przyszłość.

Kryształowa Kula za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata tym razem nie była dla Stocha na wyciągnięcie ręki. Polak w "generalce" zajął piąte miejsce, a wyprzedził go m.in. rodak Dawid Kubacki.

Patrząc z kolei na najważniejsze turniejowe rozgrywki, to Polacy pokazali plecy rywalom. Najpierw Kubacki zwyciężył w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni, z kolei Stoch zajął pierwsze miejsce w skróconym cyklu Raw Air rozgrywanym na norweskich obiektach.

Takie sukcesy napędzaj Stocha, by jeszcze nie składać broni. Nasz najbardziej utytułowany skoczek w historii w swojej imponującej kolekcji trofeów nie ma jeszcze tylko złotego medalu mistrzostw świata w lotach, które miały kończyć miniony sezon, ale zostały przeniesione na grudzień. Nowy termin Stoch traktuje w kategoriach wyzwania, co przyznał w długiej rozmowie na łamach "Przeglądu Sportowego".

W tym samym wywiadzie został także poruszony temat przyszłości "Orła z Zębu", w jakiej widzi się roli po odłożeniu nart na półkę. Okazuje się, że powołanie kilka lat temu wespół z żoną Ewą własnego klubu KS Eve-nement Zakopane, miało kilka wymiarów. Jednym z nich było stworzenie dla siebie pola dla przyszłej aktywności.

- Jest tam coraz więcej młodych zawodników i kiedyś chciałbym się w nim bardziej udzielać. To znaczy pomagać przyszłym mistrzom, przekazywać im doświadczenie i wiedzę. Inna sprawa, że skoki się zmieniaj i to, co powiem młodym dzisiaj, może za dziesięć lat nie będzie aktualne - stwierdził Stoch.

W końcu został zapytany wprost, w jakiej dokładnie roli widzi swoją aktywność, odparł konkretnie i od razu uzasadnił. - Bardziej trener Nie jestem dobrą osobą do organizacji. Potrzebuję, żeby ktoś myślał za mnie. Jestem bardziej człowiekiem, który wykonuje polecenia, a nie zleca. Rola trenera wiąże się z kwestiami organizacyjnymi, więc tutaj będę miał pole do rozwoju - wyjaśnił Stoch w rozmowie z red. Kamilem Wolnickim.

