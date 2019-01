Fortuna, Stoch, Kot, a od sobotniego konkursu indywidualnego znowu Stoch. Skoczek z Zębu ustanowił nowy rekord Okurayamy, który tym razem wydaje się nie do szybkiego pobicia. 148,5 m na skoczni K-123 robi niemałe wrażenie.

Rekord skoczni Macieja Kota, który Polak ustanowił w ubiegłorocznym konkursie w Sapporo wynosił do sobotnich zawodów 144 metry. Chociaż jeszcze tego samego dnia wyrównał go Stefan Kraft, w pierwszym konkursie tegorocznej edycji Pucharu Świata na wyspie Hokakaido, żaden skoczek długo nie zbliżał się do jego granicy. Do czasu.

Szósty po pierwszej serii, a do tego borykający się z przeziębieniem Kamil Stoch zasiadł na belce i pofrunął dalej, niż on sam i trener Horngacher mogli się spodziewać.

Reprezentant Polski osiągnął odległość 148,5 metra, ustał próbę i tym samym pobił rekord skoczni o 4,5 metra, który rok wcześniej ustanowił jego kolega z kadry. Wynik Stocha na Okurayamie wydaje się być tak wyśrubowany, że ciężko będzie usunąć nazwisko Polaka, który się pod nim podpisał.

Historia zatoczyła koło, bowiem pierwszym rekordzistą obiektu o punkcie K zlokalizowanym na 123. metrze był nie kto inny, jak Wojciech Fortuna. Podczas złotego skoku w 1972 roku na igrzyskach olimpijskich, Fortuna skoczył 111 metrów i aż 12 lat dzierżył rekord japońskiego obiektu w swoich rękach.

Polakiem, który odzyskał najlepszy wynik uzyskany na skoczni w Sapporo był nie kto inny, jak Kamil Stoch. W 2015 po raz pierwszy zapisał się na liście szczęśliwców. Skoczył wtedy 140 metrów.

Od 2014 roku skoczkowie stale wymieniają się rekordami skoczni HS137. Przed rokiem w Sapporo swoje pierwsze zwycięstwo w karierze zanotował Maciej Kot. Nie ma jednak mocy na Stocha, który wyrwał swojemu koledze z kadry rekord już rok później, robiąc to w dodatku w fenomenalny sposób.

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi Japonia 1173 pkt 2. Kamil Stoch

Polska 704 3. Stefan Kraft Austria 681 4. Piotr Żyła Polska 627 5. Dawid Kubacki Polska 570 6. Stephan Leyhe Niemcy 534 7. Robert Johansson Norwegia 513 8. Johann Andre Forfang Norwegia 456 9. Karl Geiger Niemcy 425 10. Markus Eisenbichler Niemcy 400 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Polska 2763 pkt 2. Niemcy 2686 3. Japonia 2096 4. Austria 1901 5. Norwegia 1612 6. Słowenia 1203 Zobacz pełną tabelę

