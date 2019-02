- Drugi skok był tak spóźniony, że dobrze, że miałem mocno zapięty kask, bo inaczej odleciałby mi w las - śmiał się po konkursie w Oberstdorfie Kamil Stoch, który z pierwszego miejsca po pierwszej serii spadł na piątą pozycję. Polskiemu skoczkowi nie pomogły też warunki powietrzne.

Warunki w końcówce konkursu były tak trudne, że cała trójka skoczków zajmujących czołowe lokaty po pierwszej serii (Stoch, Piotr Żyła oraz Stefan Kraft) znalazła się ostatecznie poza podium.



- Nie dało się odlecieć - przyznał Stoch w rozmowie z TVP tuż po konkursie. Wskazał jednak także swoje błędy na rozbiegu.



- Ten skok był spóźniony tak, że dobrze, że miałem mocno zapięty kask, bo inaczej odleciałby mi w las - żartował Stoch. - Warunki były jednak bardzo złe, nie czułem żadnego powietrza pod nartami, na którym mógłbym się oprzeć - ocenił.

Orzeł z Zębu znacznie bardziej zadowolony był z pierwszej próby.



- Pierwszy skok to była bajka, tak chciałbym bawić się tutaj cały weekend. Wydaje mi się, że wróciłem do dobrej dyspozycji. Cały czas jest oczywiście coś, co chciałbym poprawiać. Mam trochę problemów w trakcie lotu, zaczyna mną "kręcić", gdy brakuje mi szybkości. Chciałbym to poprawić - ocenił Stoch.

Polski skoczek zwrócił też uwagę, że nie jest łatwo nabrać świeżości po ostatnich zawodach w japońskim Sapporo.



- To nie jest nic łatwego, gdyż musimy szukać świeżości, a trudno ją znaleźć, gdy co tydzień zmieniamy kontynenty. Tak mają jednak wszyscy, więc trzeba szukać odpoczynku, gdzie się da - zakończył Orzeł z Zębu.

Pierwszy konkurs na "mamuciej" skoczni wygrał 18-letni Timi Zajc, a drugie miejsce zajął Dawid Kubacki. Podium uzupełnił Niemiec Markus Eisenbichler, zaś tuż za nim znaleźli się Piotr Żyła i Kamil Stoch.

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1251 pkt 2. Stefan Kraft (Austria) 821 3. Kamil Stoch (Polska) 789 4. Piotr Żyła (Polska) 727 5. Dawid Kubacki (Polska) 672 6. Stephan Leyhe (Niemcy) 590 7. Robert Johansson (Norwegia) 556 8. Timi Zajc (Słowenia) 554 9. Johann Andre Forfang (Norwegia) 518 10. Markus Eisenbichler (Niemcy) 475 ... 29. Jakub Wolny (Polska) 104 35. Stefan Hula (Polska) 53 44. Maciej Kot (Polska) 24 63. Paweł Wąsek (Polska) 4

Puchar Narodów w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Polska 3073 pkt 2. Niemcy 2875 3. Japonia 2258 4. Austria 2127 5. Norwegia 1843 6. Słowenia 1466 7. Czechy 691 8. Szwajcaria 661 9. Rosja 482 10. Finlandia 191 11. Bułgaria 117 12. USA 18 13. Estonia 12 14. Kanada 9 15. Włochy 7

