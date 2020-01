W czołowej dziesiątce sobotniego konkursu indywidualnego na skoczni w Titisee-Neustadt znalazło się trzech Polaków. Wśród nich Kamil Stoch, który zajął ósmą lokatę. Po zakończeniu rywalizacji "Orzeł z Zębu" przyznał, że triumfator zawodów Dawid Kubacki to w tym momencie najlepszy skoczek na świecie.

W sobotni wieczór Stoch zaprezentował równą formę, skacząc 137,5 m w pierwszej oraz 135,5 m w drugiej serii. Pozwoliło mu to zająć ósmą lokatę. Tuż za nim uplasował się Piotr Żyła, a Kubacki święcił swój trzeci triumf w karierze.

- Uważam, że Dawid jest tym momencie najlepszym i najbardziej równym zawodnikiem w całej stawce. Radzi sobie dobrze na każdej skoczni i zasłużenie wygrał - pochwalił swojego rodaka Stoch w rozmowie z TVP Sport.

"Orzeł z Zębu" zauważył przy tym, że i on sam dał z siebie sto procent.

- Wykonałem dobrą pracę. Na ten moment zrobiłem wszystko co mogłem, by moje skoki były jak najlepsze. Jest okej - powiedział Polak.

Zapytany o to co robi, by zwalczyć wahania formy, nie zgodził się z postawioną przez Sebastiana Szczęsnego tezą.

- Nie powiedziałbym, że moja forma "faluje". Od jakiegoś czasu moje skoki są stabilne, nie pozwalają wprawdzie na wygrywanie i zajmowanie miejsca na podium, ale trzymam się blisko pierwszej dziesiątki. Wiadomo, chciałbym lepiej, ale trzeba zaakceptować to, co jest - stwierdził Stoch.

Nasz reprezentant zajmuje szóstą lokatę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (467 pkt), tracąc do liderującego Karla Geigera 177 punktów. Czwarte miejsce zajmuje natomiast Kubacki (664 pkt).

Kubacki jest także wiceliderem cyklu Titisee-Neustadt 5. Na triumfatora tego turnieju czeka nagroda pieniężna w wysokości 25 tys. euro. Pierwszy w rankingu jest Japończyk Ryoyu Kobayashi, a Stoch okupuje 14. miejsce.



Plan niedzielnej rywalizacji:

Seria próbna: 14.15

Pierwsza seria konkursowa: 15.15

TB