PŚ w skokach. Kamil Stoch był pełen obaw po drugim skoku

Kamil Stoch zajmował po pierwszej serii drugie miejsce, by zakończyć niedzielny konkurs indywidualny w Engelbergu pozycję niżej, za plecami Piotra Żyły. Po zawodach nasz multimedalista wyznał, że był pełen obaw po drugim skoku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stoch zaczął jak nigdy. Dobry start polskich skoczków. Wideo INTERIA.TV Skoki Narciarskie PŚ w skokach. Żyła i Stoch na podium, Kobayashi najlepszy w Engelbergu

W rozmowie z reporterem TVP Sport "Orzeł z Zębu" wytłumaczył, skąd wziął się gest niezadowolenia, gdy w finale pofrunął "jedynie" na 131 m, co przy locie z pierwszej serii na 138 m było niezbyt imponującą odległością. Co więcej, istniało realne zagrożenie, że nasz mistrz zaliczy znaczny spadek.

Reklama

- Wiedziałem, że drugi skok nie był tak dobry jak pierwszy, ale z drugiej strony myślałem po skoku, że kurde znów będę gdzieś pod koniec pierwszej dziesiątki, ale jak zobaczyłem dwójkę, która się wyświetliła, to pomyślałem "jest". Ot, taka miła niespodzianka - uśmiechnął się od ucha do ucha Stoch.

Jeden z liderów naszej kadry przyznał, że nie ma podstaw, by w jakimkolwiek stopniu być niezadowolonym ze swojej dyspozycji z początku sezonu. - Mam dobry nastrój od początku sezonu, przecież nie jest źle, ale też nie ma co się napinać. To pierwsza część sezonu, przed nami druga, bardziej intensywna i wymagająca. Tutaj trzeba zachować dużo sił, spokoju i cierpliwości - odparł "Orzeł z Zębu".

Tajemnica sukcesów, zdaniem Stocha, tkwi w osobie trenera Stefana Horngachera i sztabu fachowców, którymi otacza się austriacki szkoleniowiec. Mając taki autorytet, naszym zawodnikom nie pozostaje nic innego, jak ufać jego posunięciom i wykonywać polecenia. - Stefan stworzył niesamowitą atmosferę, to człowiek na odpowiednim miejscu - stwierdził Stoch i dodał, jak będzie wyglądało jego zaangażowanie w przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. - Nie umiem gotować, ale ubieram choinkę. W tym roku wyjątkowo po nią pojadę, już obiecałem to żonie - zdradził mistrz olimpijski przed kamerą TVP Sport.

Art

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi Japonia 556 pkt 2. Piotr Żyła

Polska 445 3. Kamil Stoch

Polska 365 4. Karl Geiger Niemcy 327 5. Johann Andre Forfang Norwegia 321 6. Stephan Leyhe Niemcy 255 7. Jewgienij Klimow Rosja 238 8. Robert Johansson Norwegia 202 9. Andreas Wellinger Niemcy 198 10. Timi Zajc Słowenia 179 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Polska 1457 pkt 2. Niemcy 1320 3. Japonia 946 4. Norwegia 709 5. Austria 673 6. Słowenia 558 Zobacz pełną tabelę