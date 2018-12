Jakub Wolny w tym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich spisywał się nadspodziewanie dobrze. 23-letniego zawodnika śmiało można było nazwać rewelacją polskiej kadry. Występu w Niżnym Tagile nie będzie jednak dobrze wspominał.

Wolny zakwalifikował się do sobotniego konkursu, ale zaprezentował się słabo. Skoczył tylko 114 m i swój występ zakończył na pierwszej serii. Ostatecznie został sklasyfikowany na odległej 47. pozycji.



Jeszcze gorzej poszło mu w niedzielę. Jako jedyny z "Biało-Czerwonych" nie przebrnął kwalifikacji. Powodem były problemy z wiązaniami. Wolny zgłosił je tuż przed swoją próbą. Skok oddał kilka minut później, ale zapewne nerwy dały znać o sobie. Polak uzyskał zaledwie 109 m, co dało mu dopiero 55. miejsce. W tym momencie zawody się dla niego skończyły.



Do zawodów w Niżnym Tagile Wolny prezentował się bardzo dobrze. W indywidualnych konkursach w Wiśle i Kuusamo regularnie zdobywał pucharowe punkty. Zwłaszcza w Finlandii miał powody do zadowolenia, kiedy zajmował 11. i 13. miejsce. Wolny był również pewnym punktem drużyny podczas zawodów w Wiśle, które zakończyły się triumfem "Biało-Czerwonych".

PŚ w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi Japonia 420 pkt 2. Piotr Żyła

Polska 285 3. Kamil Stoch

Polska 276 4. Johann Andre Forfang Norwegia 255 5. Stephan Leyhe Niemcy 191 6. Karl Geiger Niemcy 177 7. Andreas Wellinger Niemcy 173 8. Jewgienij Klimow Rosja 161 9. Robert Johansson Norwegia 152 10. Timi Zajc Słowenia 144 Zobacz pełną tabelę

Puchar Narodów w skokach 2018/19 - klasyfikacja 1. Polska 1125 pkt 2. Niemcy 1035 3. Japonia 758 4. Austria 526 5. Norwegia 518 6. Słowenia 476 Zobacz pełną tabelę