Niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo nie doszedł do skutku z powodu fatalnych warunków atmosferycznych. Zawody zostały przeniesione na poniedziałek do Lillehammer. W związku z tym nastąpiły zmiany w programie cyklu Raw Air.

W niedzielę aura pokrzyżowała plany organizatorów. Konkurs w Oslo miał rozpocząć się o godz. 14.30, a przed nim miała się odbyć seria próbna. Padający deszcz i silny wiatr sprawiły, że start zawodów przesunięto na 16.30 i miały składać się tylko z jednej serii.



Warunki atmosferyczne nadal były jednak fatalne. Cały czas wiało, a na dodatek, w dole zeskoku zalegała woda. Nowy termin wyznaczono na 17.00. W końcu jednak organizatorzy dali za wygraną i odwołali konkurs.



W związku z tym zmianie uległ terminarz Raw Air. Niedzielny konkurs odbędzie się w poniedziałek w Lillehammer. Początek o godz. 17.15. Wystąpią w nim wszyscy zawodnicy zgłoszeni do zawodów w Oslo. Konkurs poprzedzą dwie serie treningowe, które rozpoczną się o 14.45.

Prognoza na poniedziałek w Lillehammer jest optymistyczna. Pomimo pełnego zachmurzenia nie będzie żadnych opadów, temperatura powietrza będzie w granicach 3-4 st. C, siła wiatru nie przekroczy dopuszczalnych limitów.

Kwalifikacje do wtorkowych zawodów zaplanowanych na tym samym obiekcie przełożono na dzień rozegrania konkursu. Kolejne etapy Raw Air odbędą się zgodnie z pierwotnym planem.





Dotychczas w obecnej edycji cyklu Raw Air brała udział szóstka Polaków: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Maciej Kot oraz Aleksander Zniszczoł. Do tej grupy dołączy Paweł Wąsek, który zajął trzecie miejsce w Pucharze Kontynentalnym w Lahti. 20-latek zajmie miejsce kontuzjowanego Klemensa Murańki.



W sobotę Żyła, Kot, Stoch i Kubacki zajęli czwarte miejsce w zawodach drużynowych.



Liderem Raw Air pozostał najlepszy w piątkowych kwalifikacjach Niemiec Constantin Schmid, ale w czołówce różnice są minimalne. Zajmujący siódme miejsce Stoch traci do Schmida 8,5 pkt, a dziewiąty Żyła - 11,5 pkt.



Raw Air jest rozgrywany na skoczniach w Oslo, Lillehammer, Trondheim i mamucie w Vikersund, na których odbędą się łącznie cztery konkursy indywidualne i dwa drużynowe. Do klasyfikacji generalnej cyklu pod uwagę będą brane noty uzyskane we wszystkich zawodach, a także czterech seriach kwalifikacyjnych, zwanych prologami. Zwycięzca otrzyma 60 tysięcy euro.

RK